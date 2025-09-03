به گزارش خبرنگار مهر، آئین تکریم و معارفه مدیرکل شیلات استان کرمانشاه صبح چهارشنبه با حضور مهدی شکوری معاون توسعه آبزی‌پروری سازمان شیلات ایران و جمعی از مسئولان برگزار شد.

در این مراسم سیامک الیاس‌پور، مدیرکل جدید شیلات کرمانشاه، با قدردانی از زحمات سهراب صحرایی مدیرکل پیشین، اظهار داشت: از تمامی عزیزانی که در طول سال‌های گذشته در راستای ارتقای جایگاه شیلات استان تلاش کردند سپاسگزارم و امیدوارم بتوانم در مسیر خدمت به جامعه کشاورزی به‌ویژه حوزه شیلات گام‌های مؤثری بردارم.

وی ضمن تقدیر از اعتماد مقام عالی وزارت، ریاست سازمان جهاد کشاورزی، استاندار کرمانشاه، معاونان و نمایندگان دستگاه‌های مختلف افزود: حضور در این مسئولیت فرصتی برای خدمتگزاری به مردم است و تلاش خواهم کرد با تکیه بر ظرفیت‌های ارزشمند استان، شیلات کرمانشاه را به جایگاهی متمایز در سطح کشور برسانیم.

الیاس‌پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به همراهی مجموعه‌های امنیتی، قضائی و سایر دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: از همه این عزیزان که با حمایت و اعتماد خود زمینه خدمت را فراهم کرده‌اند تشکر می‌کنم و امیدوارم این همکاری‌ها همچنان ادامه یابد.

مدیرکل جدید شیلات کرمانشاه تصریح کرد: توصیه اصلی من به خود و همکارانم، همدلی و همراهی در راستای توسعه استان است. هرگونه کدورت یا اختلافی که ممکن است در گذشته وجود داشته، باید کنار گذاشته شود تا بتوانیم با همکاری و همیاری یکدیگر به ارتقای شیلات و خدمت به مردم استان بیندیشیم.

وی همچنین خطاب به همکاران خود در سازمان جهاد کشاورزی و مجموعه شیلات تأکید کرد: همان‌طور که پیش‌تر از مدیران گذشته حمایت شده، امروز نیز انتظار دارم با همدلی و روحیه تعاون مسیر پیشرفت شیلات استان ادامه یابد.

الیاس‌پور در پایان ابراز امیدواری کرد که با استفاده از ظرفیت‌های موجود، شیلات کرمانشاه به الگویی موفق در سطح کشور تبدیل شود و افزود: خدمت در این عرصه را توفیقی بزرگ می‌دانم و امیدوارم با یاری خداوند و حمایت مسئولان و همکاران، بتوانیم خدمات ارزشمندی به مردم ارائه کنیم.