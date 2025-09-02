تولید ۸۶۰۰ تن آبزیان در کرمانشاه طی نیمه نخست سال

سهراب صحرایی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت تولید آبزیان استان اظهار کرد: هم‌اکنون ۵۰۲ مزرعه فعال پرورش ماهی در کرمانشاه فعالیت دارند که طی ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۸۶۰۰ تن انواع آبزیان در این مزارع تولید شده است.



وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رود تولیدات شیلات استان تا پایان سال جاری به ۲۵ هزار تن برسد که از این میزان ۱۵ هزار تن مربوط به ماهیان سردابی و ۱۰ هزار تن نیز مربوط به ماهیان گرمابی و خاویاری خواهد بود.



مدیرکل شیلات استان کرمانشاه با اشاره به پروژه‌های مهمی که در این حوزه در دست اقدام است، بیان کرد: یکی از طرح‌های شاخص در این بخش، احداث و بهره‌برداری از کارخانه تولید خوراک آبزیان با ظرفیت ۱۵ هزار تن در سال است.



صحرایی اهمیت اجرای این پروژه را بسیار حیاتی توصیف کرد و گفت: در حال حاضر هیچ کارخانه‌ای برای تولید خوراک آبزیان در کرمانشاه وجود ندارد و تمامی ۵۰۲ مزرعه پرورش ماهی استان ناچارند خوراک مورد نیاز خود را از استان‌های دیگر از جمله فارس و چهارمحال و بختیاری تهیه کنند که این موضوع به دلیل هزینه‌های بالای حمل‌ونقل فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند.



وی خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از این کارخانه، ضمن تأمین بخش بزرگی از نیاز مزارع پرورش ماهی استان، هزینه‌ها به میزان چشمگیری کاهش خواهد یافت و این امر به رونق بیشتر صنعت شیلات کرمانشاه منجر می‌شود.



مدیرکل شیلات استان کرمانشاه در پایان گفت: شیلات یکی از بخش‌های مهم اقتصادی و اشتغال‌زایی در استان به شمار می‌رود و برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از تولیدکنندگان در اولویت قرار دارد.