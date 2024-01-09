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۱۹ دی ۱۴۰۲، ۱۳:۵۴

مدیرکل شیلات اردبیل خبر داد؛

شیلات اردبیل از واحدهای راکد پرورش ماهی حمایت می کند

شیلات اردبیل از واحدهای راکد پرورش ماهی حمایت می کند

پارس‌آباد- مدیرکل شیلات استان اردبیل گفت: اداره کل شیلات اردبیل از واحدهای راکد پرورش ماهیان گرم آبی و سردآبی در شهرستان های استان اردبیل حمایت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اله‌بخش ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از واحد آبزی‌پروری کشت و صنعت فردوس در پارس‌آباد، اظهار کرد: این مجتمع در چهار سال گذشته به دلیل نبود مجوز بهره‌برداری غیرفعال بوده و در حال حاضر با همکاری شیلات، نظام مهندسی کشاورزی و شرکت آب منطقه‌ای موافقت اصولی اولیه اخذ و افق تولید بیش از ۳۰ تن در سال آینده برای این مجموعه تولیدی ترسیم شده است.

وی با اشاره به اینکه برای راه‌اندازی مجدد این مرکز ۴۰ میلیارد ریال هزینه شده است، تصریح کرد: در حال حاضر این مجتمع با سرمایه‌گذاری انجام شده و رهاسازی بیش از ۱۲ هزار قطعه بچه ماهی سردآبی، کار تولید خود را شروع کرده و با حمایت‌های صورت گرفته شاهد رونق تولید در این مجموعه خواهیم بود.

مدیرکل شیلات استان اردبیل از تولید ماهیان خاویاری و گرمابی در آینده نزدیک در این مجموعه خبر داد و گفت: وجود استخرهای خاکی و اراضی بکر در این واحد و کارشناسی‌های به عمل آمده، شرایط برای تولید ماهیان خاویاری نیز مهیا شده و امیدواریم با پیگیری‌های انجام شده، مجوزهای لازم اخذ و به بهره‌برداری برسد.

اله‌بخش افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته امروز شاهد این اتفاق مهم در راستای امیدآفرینی، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی شهرستان پارس‌آباد هستیم و راه‌اندازی مجدد این مجموعه نشانه کار تیمی و تلاش‌های مجموع همکاران اداره کل شیلات با همکاری فرماندار شهرستان، نظام مهندسی کشاورزی، شرکت آب منطقه‌ای و مدیران کشت و صنعت فردوس است.

کد مطلب 5989225

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