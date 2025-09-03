https://mehrnews.com/x38VTz ۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۶ کد خبر 6578473 استانها قزوین استانها قزوین ۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۶ جدول خاموشی برق استان قزوین قزوین- برنامه خاموشی برق استان قزوین در روز چهارشنبه اعلام شد. به گزارش خبرنگار مهر، برنامه خاموشی برق استان قزوین برای امروز چهارشنبه اعلام شد. کد خبر 6578473 کپی شد مطالب مرتبط اعلام خاموشیهای روز چهارشنبه استان قم معاون رئیسجمهور وارد قزوین شد جدول زمان بندی قطعی برق شهر کرمان در روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ماینرها بخش قابل توجهی از برق استان هرمزگان را میربایند برچسبها خاموشی برق قزوین ناترازی برق
