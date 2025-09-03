به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا امیرخانی صبح چهارشنبه با هدف شرکت در آئین نکوداشت دکتر رضا شعبانی، چهره ماندگار تاریخ کشور، وارد استان قزوین شد.

امیرخانی در بدو ورود مورد استقبال رسمی مسئولان استان از جمله حق‌لطفی معاون عمرانی استاندار، رحیمی مدیرکل حوزه استاندار، نجفی مدیرکل امور اجتماعی استانداری و خورشیدی معاون روابط‌عمومی استانداری قرار گرفت.

هدف اصلی این سفر، شرکت در آئین نکوداشت دکتر رضا شعبانی، استاد برجسته تاریخ و برنده جایزه علمی علامه طباطبایی در سال ۱۴۰۴ است. این مراسم با حضور جمعی از استادان دانشگاه، فرهیختگان علمی، مسئولان فرهنگی و مدیران استانی برگزار می‌شود و به بررسی جایگاه علمی و فرهنگی این چهره ماندگار اختصاص دارد.

برگزاری این آئین، فرصتی برای تجلیل از خدمات علمی و پژوهشی دکتر شعبانی و نیز تقویت ارتباط میان نهادهای علمی و فرهنگی کشور با استان قزوین به شمار می‌رود