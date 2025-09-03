به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ساعدپناه در نشست و دیدار با سرهنگ میثم شماعی‌زاده رئیس پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان با تقدیر از تعامل و همراهی نیروهای انتظامی در برخورد با ماینرهای غیر مجاز اظهار کرد: ماینرها، بخش قابل توجهی از برق استان هرمزگان را می‌ربایند و عبور از ناترازیها مستلزم برخورد قاطع با ماینرها و انشعابات غیر مجاز است

وی با تاکید بر اینکه لازم است همه ظرفیت‌های قانونی برای مقابله با این نوع سرقت بسیج شده و همه دستگاه‌ها به میدان بیایند؛ ادامه داد: عمده فعالیت ماینرهای غیرمجاز در مناطق غربی استان شامل شهرستان‌های بستک، پارسیان، قشم، خمیر و لنگه بوده است.

مدیرعامل توزیع برق هرمزگان با قدردانی از تعامل و هم‌افزایی نیروهای انتظامی در اجرای این ماموریت افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۷۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در نقاط مختلف استان کشف و جمع‌آوری شده است.

به گفته ساعدپناه، ماینرها مصداق بارز سرقت برق هستند و فعالیت آنها موجب تحمیل هزینه‌های سنگین به شبکه برق و مشترکان قانونی می‌شودو برخورد با استخراج غیرمجاز رمز ارز نه‌تنها به حفظ پایداری شبکه برق کمک می‌کند بلکه مانع از هدررفت منابع انرژی می‌شود.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان همچنین با اشاره به اینکه تاکنون هیچ پروانه بهره‌برداری رسمی برای ماینرها در استان صادر نشده، گفت: استفاده غیرمجاز از برق خانگی برای استخراج رمزارز، علاوه بر ایجاد فشار بر شبکه، با سیاست‌های وزارت نیرو نیز در تضاد است.

ساعدپناه با بیان اینکه مصرف مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز در استان بین ۸۰ تا ۱۰۰ مگاوات برآورد می‌شود اضافه کرد: هر دستگاه ماینر به‌طور متوسط ۳.۵ تا ۴ کیلووات برق مصرف می‌کند و این میزان معادل مصرف روزانه ۱۰ تا ۱۲ خانوار است.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان افزود: فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز در هرمزگان، به‌عنوان عامل تشدیدکننده، در کنار گرمای بی‌سابقه و مصرف سنگین تجهیزات سرمایشی، در خاموشی‌های نوبتی تابستان نقش داشته است.