به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه مدیریت بار احتمالی شبکه توزیع برق استان قم در امروز به شرح زیر اعلام شد.

قطعی احتمالی برق در ساعت ۹ تا ۱۱

خیابان انسجام - جامی و عدالت شهرک قدس سمت راست - هدایت و کوچه‌های منشعب میدان مطهری - خیابان هدف - خیابان مولوی ابتدای خیابان خاکفرج به سمت ابتدای خیابان کیوانفر باجک یک - ۴۵ متری عمار یاسر دروازه ری خیابان هدف چهار راه غفاری خیایان راه آهن - ۲۰ متری زاد پردیسان بلوار امامت خیابان هنرستان خیابان رجایی - خیابان رسالت - ابتدای محمود نژاد بلوار روحانی - تقاطع خیابان انقلاب فلکه مفید بلوار عماد مغنیه بسمت صفاشهر بلوار بنی فضل جواد الائمه تقاطع پاسداران بلوار الغدیر انتهای ک ۳۱ بسمت ک ۴۹ بلوار یادگار امام شادقلی خان بسمت موسوی فلکه امام حسین بسمت ۱۴ متری امام حسین - سواران وبسمت بلوار بنی فضل بلوار کاشانی خیابان سلامت پردیسان بلوار شهروند ۰ مسلم و محدوده اطراف

بلوارالغدیر حد فاصل کوچه ۱ تا ۴۹ بلوار الغدیر فرعی فروشگاه آمال بلوار محلاتی ابتدای خیابان ۱۵ خرداد تقاطع عماریاسر سمت راست باجک خیابان فرهنگیان - خیابان ظریفیان و کوچه‌های منشعب

شهرک جهاد خیابان فراشاهی فلکه ولیعصر بلوار خلیج فارس - ابتدای جاده کاشان بسمت مسجد جمکران ابتدای جاده کاشان بسمت فلکه ولیعصر خیابان منتظرالمهدی و کوچه‌های منشعب

قطعی احتمالی برق در ساعت ۱۰ تا ۱۲

خیابان صدوق بکایی - گلستان بسمت تقاطع عطارخیابان صدوق امام سجاد فلکه ارتش بسمت بلوار امین - تقاطع گلزاری

میدان امینی بیات - ۲۰ متری مطهری - خیابان زنگارکی امامزاده ابراهیم تقاطع ۲۰ متری مطهری بسمت سوم خرداد - شوندی

بلوار قلعه کامکار بسمت امامزاده عبداله - خیابان صدرالممالک و فرعی‌های منشعب

قطعی احتمالی برق در ساعت ۱۱ تا ۱۳

بلوار جمهوری فلکه مرجعیت خیابان ارمیده خیابان عدالت باجک از بیمارستان بسمت فلکه جهادخیابان اراک میدان مطهری بسمت پل حجتیه ابتدای خیابان توحید تقاطع جوادالائمه اطراف حرم مطهر بلوار بهار - مسجد اعظم خیابان هفت تیر بسمت ۳۰ متری کیوانفر ۳۰ متری کلهری تا فلکه مجیدیه بلوار جمهوری وطن دوست و سعادتی پردیسان خیابان اردیبشهت - اقلیمی - رضی و کوچه‌های منشعب خیابان انسجام - عدالت خیابان معلم صفاییه بسمت حرم مطهر و محدوده اطراف خیابان سمیه تقاطع انقلاب - تقاطع اذر بسمت نوبهار و محدوده اطراف معلم شرقی محدوده میدان بسیج - خیابان شیخ عباس قمی محدوده خیابان بسیج - میرزا کوچک خان - تقاطع انقلاب گلزار شهدا بلوار یادگار امام ۲۰ متر ی باهنر و محدده اطراف جاده اراک بلوار دانش پل انقلاب و محدوده اطراف بلوار الغدیر ک ۵۱ جاده اراک بلوار دانش محدوده پیچ فردوس کمربندی امام علی شهرک فاطمیه خیابان انارستان و گلشن شیخ اباد ۱۶ متری ولیعصر بسمت سی ان جی بلوار حمزه سید الشهدا انتهای خیابان توحید خیابان سید معصوم و فاطمه الزهرا فلکه توحید - ۲۰ متری زاد امامزاده ابراهیم خیابان ۲۰ متری مطهری محدوده کمربندی امام علی مسجد امام حسن شهرک راش - خیابان توانیر انتهای انصار و انتهای شهرک امام حسن خیابان مرصاد ومحدوده اطراف

اطراف عوارضی قم تهران و کاشان بلوار خدا کرم کمربندی امام علی - شهرک فاطمیه

میدان ۷۲ تن خیابان حاجی زاده شهرک میلادبلوار غدیر محدده کوچه ۴۹ بسمت ۶۱ بلوار دانشگاه بلوار سلمان - هویزه - دهلاویه و گوچه های منشعب بلوار ۱۵ خرداد بسمت فلکه جهاد

قطعی احتمالی برق در ساعت ۱۲ تا ۱۴

صدوق فردوسی - خیابان شاه ابادی و کوچه‌های منشعب میدان مفید ابتدای شهید کریمی خیابان ولیعصر غربی

خیابان توحید خیابان ۱۷ شهریور تقاطع امامزاده ابراهیم بلوار توحید - خیابن مصلی تا فروشگاه کوثر انتهای توحید حکمت جنوبی بلوار حمزه سید الشهدا انتهای خیابان توحید خیابان سید معصوم و ۱۶ متری حضرت معصومه بلوار حضرت معصومه از کمربندی امام علی بسمت کشاورز سمت راست - حریم دکل و خیابان تهرانی

قطعی احتمالی برق در ساعت ۱۳ تا ۱۷

جاده کاشان فلکه ولیعصر سمت راست

جاده کاشان کوچه عالیباف و محدوده اطراف جاده کاشان از سه راهی کهک بسمت قم سمت راست جاده کاشان انتهای سی متری دوم سه راهی کهک سمت راست بسمت انتهای ۳۰ متری اول و دوم جاده کاشان شمس اباد انتهای عالیباف

قطعی احتمالی برق در ساعت ۱۳ تا ۱۵

بخش جعفریه روستای نجم آباد - خرم اباد و سینک جعفریه روستای دولت آباد، دیزار باغ تبریزی روستای کلاغ نشین بخش قاهان مهر زمین و انجیله و روستای چمانک جاده کاشان بسمت زنبورک و مارال ستاره جاده کاشان شهرک لبن جاده اراک از طرلاب بسمت تاج خاتون و محمد بیک

جاده قدیم تهران بسمت رحمت آباد جاده قدیم تهران فرعی شمس آباد جاده کوه سفید بسمت مشک اباد اتوبان قم تهران - چشمه شور - علی آباد - روستای الهیار - محمد علی خان جاده قدیم تهران دشت احمد روستای عباس آباد - نعمت آباد - چشمه پلنگی - قاشقابلاغی بخش قمرود روستای ملک آباد و مزرعه‌های گلپایگانی

جاده اصفهان پردیسان بسمت خلج آباد

جاده اصفهان بسمت ونارچ جاده اصفهان بعداز خلج اباد بسمت امامزاده عبدالله و چاله گنبدبنیاد خیابان ایثار - مطهری

بلوار کریمی مجتمع نظام پزشکی بسمت خیابان حقانی خیابان ساحلی - از پل رجایی تا پل رضوی فلکه استانه پارکینگ حرم و محدوده اطراف میدان سعیدی بسمت میدان امام خمینی خیابان ارم - خیابان انقلاب خیابان رسالت بسمت شهرک ولایت پردیسان مسکن مهر خیابان فقاهت و بصیرت و محدوده اطراف

انتهای نوقطار خیابان بیگدلی - مجتمع ادارات بلوار جمهوری ابتدای فردوسی - بلوار ۱۵ خرداد یزدانشهر خیابان دانیال تقاطع امام حسین خیابان انقلاب تقاطع عماریاسر

محدوده خیابان آذر و بلوار برقعی بلوار سمیه فلکه رسالت بسمت جمهوری و محدوده اطراف خیابان سمیه ابتدای دورشهر محدوده خیابان محدث قمی خیابان شاهرودی خیابان گلزار شهدا خیابان معلم غربی صفاییه - بلوار منتظری فلکه جانبازان جاده اراک بسمت انارستان

اتوبان تهران - شهرک چاپ و نشر

خیابان میثم تقاطع کارگر بسمت سلامت

میدان شهید زین الدین بلوار عابدی

مطهری شمالی ابتدای انصار- بسمت آزادگان - ابتدای ۱۶ متری فلسطین خیابان بهشتی بسمت ۲۰ متری بهشتی و محدوده‌ی اطراف خیابان امام خمینی بسمت فلکه زین الدین سمت چپ بلوار شهید خدا کرم کوچه‌های زوج ک ۱۴ کمربندی امام علی میدان آزادگان خیابان مرصاد و کشوری

ابتدای خیابان امام خمینی بسمت کارگر سمت راست ۴۵ متری مدرس - طلوع آزادی حریم ریل بسمت شهرک امام حسین

مدرس شهرک مهدیه خیابان بهارستان

کمربندی امام علی بوستان فدک خیابان هفت تیر - خیابان مدنی و کوچه‌های اطراف خیابان خاکفرج روبروی نمایشگاه بسمت ۳۰ متری کیوانفر پردیسان بلوار امام صادق زیتون خیابان قلی پور- مسکن ملی پردیسان بلوار بهشت - بلوار شهروند - خیابان سلمان - خیابان رضی پردیسان محله‌های ۸ و ۹ خیابان شهدای فردو بلوار ابوطالب بلوار امامت و کوچه‌ها ی منشعب

بلوار الغدیر ابتدای صفاشهر و فلکه ارتش بسمت بوستان علوی بلوار الغدیر شهرک مهدیه بسمت شهرک قدس خیابان قدوسی

پردیسان بلوار تقوی بلوار امام علی - خیابان کریمیان - خلیلی و کوچه‌های منشعب بلوار ۱۵ خرداد تقاطع عماریاسر بسمت فلکه جهادبلوار محلاتی بلوار ۱۵ خرداد بسمت کوی شهدا میدان شهید محلاتی کوی آسایشگاه - خیابان توحید- خیابان دل آذر محدوده زایشگاه ایزدی

کمربندی امام علی بسمت دانشگاه حدیث بسمت انتهای ۱۲ متری دانشگاه

قطعی احتمالی برق در ساعت ۱۴ تا ۱۶

خیابان یاسمن - خیابان بوعلی محدوده بیمارستان علی ابن ابی طالب - بلوار جهانبینی خیابان صدوق ۲۰ متری امام حسین خیابان توحید - جاده اراک - ابتدای بلوار امین بسمت صدا و سیما بلوار جمهوری تقاطع مالک اشتر و جواد الائمه و ابتدای خیابان شاهدخیابان شیرازی خیابان کارگر تقاطع سوم خرداد و گنجوی

قطعی احتمالی برق در ساعت ۱۵ تا ۱۷

بنیاد خیابان پاییزان - خیابان همتی -

جمکران بسمت روستای جمکران بلوار کریمی بوستان گلباران بسمت خیابان محرابی و کوچه‌های منشعب میدان مطهری بسمت خاکفرج خیابان خاکفرج بسمت فرمانداری و ابتدای باجک ۲ میدان سعیدی بلوار نیروی هوایی - امامزاده ابراهیم بسمت چهار راه کاشانی پردیسان بلوار امامت - دانشگاه پیام نور و نظام پزشکی شهر قائم بلوار کبیری بلوار خلیج فارس ک ۵ بسمت بلوار انتظار سمت راست

میدان میر- ۴۵ متری عمار یاسر و تقاطع اذر خیابان دورشهر صفاییه و محدوده اطراف خیابان سمیه - عباس آباد - دورشهر محدوده اطراف سالاریه خیابان میثم

جاده اراک از سیلو بسمت طرلاب اتوبان تهران - شهرک چاپ و نشر فلکه نبوت بسمت کشاورز شمالی - خیابان بشارت و انتهای بلوار توحیدمیدان امینی بیات بسمت نبوت و کشاورز شهرک فاطمیه بلوار بعثت بلوار خدا کرم ابتدای کوچه‌های فرد بسمت فلکه آزادگان بلوار شهید خدا کرم از کوچه ۱۴ بسمت ۲۸ کمربندی امام علی تقاطع باجک - فرهنگیان خاکفرج خیابان نواب بسمت میدان شهرداری و ازادگان

بلوار الغدیر ابتدای شهرک قدس - پاسداران بسمت بوستان علوی پردیسان خیابان مولوی - اندیشه - ایمان و کوچه‌های منشعب پردیسان مسکن مهر خیابان استقلال و موتلفه بلوار بهاالدینی از فلکه شهید محلاتی بسمت کمربندی امام علی - خیابان زاویه کمربندی امام علی ۷۵ متری عمار یاسر تقاطع ۱۵ خرداد بخش کهک بسمت روستای فردو و وشنوه جاده جعفریه بعداز کشتارگاه - دامشهر بسمت جعفریه بخش جعفریه - روستای باقر اباد بسمت خدر اباد و قلعه فرهنگ بخش جعفریه - بسمت علی اباد انقلاب بخش جعفریه - روستای جعفر آباد - بستان - صفدر آباد بخش کهک - روستای قباد بزن بسمت کرمجگان‌جاده کاشان بسمت والیجرد و مسکن مهر

قنوات جاده کاشان - جنت اباد - بسمت سکینه خاتون بخش خلجستان - دستجرد - همت اباد و امره بخش سلفچگان بسمت عنایت بیک - و جاده اراک بسمت راهجرد بخش سلفچگان - یکه باغ - ورزنه - حسن آباد و کندرود و روستای سفت بخش قنوات بسمت دولت اباد - سراجه و محدوده اطراف بخش قنوات بخش مرکزی

جاده کوه سفید بسمت قمرود

قطعی احتمالی برق در ساعت ۱۶ تا ۱۹

جاده قدیم تهران سمت آرامستان بهشت معصومه جاده قدیم تهران بسمت شکوهیه سمت چپ بلوار شهید خدا کرم انتهای کوچه‌های فرد بلوار شهید خدا کرم از کوچه ۳۰ بسمت تره بار جاده کاشان روبروی سه راهی کهک بسمت فرعی کشور

ابتدای جاده کوه سفید سمت راست ابتدای جاده کوه سفید سمت چپ جاده کوه سفید بسمت کوچه آسفالت و تصفیه خانه

قطعی احتمالی برق در ساعت ۱۶ تا ۱۸

خیابان صدوق حدفاصل فلکه مفید بسمت خیابان جهانبینی خیابان صدوق خیابان شهبازی - زینلی و عطاران خیابان سواران خیابان امام خمینی خیابان علیدوست مالک اشتر - سواران - طفلان مسلم - ۱۷ متری فهیمی و خیابان حافظ

بلوار بنی فضل جواد الائمه پاسداران - خیابان سلیمی حکمت شمالی، خیابان ولیعصر خیابان معصومیه شمالی و جنوبی

بلوار بهشتی خیابان چمران ده متری امیر المومنین، حاج خلیل خیابان فلسطین

بلوار جمهوری خیابان بقیه الله ابوذر غربی تقاطع عطاران بلوار روحانی دروازه کاشان خیابان منبع آب و محدوده بیمارستان نکویی جاده سراجه بسمت قنوات ابتدای جاده سراجه فرعی زمانزاده

قطعی احتمالی برق در ساعت ۱۷ تا ۱۹

شهرک قدس کوچه‌های زوج خیابان آذر سه راه بازار بسمت تقاطع عماریاسر

بلوار جمهوری بسمت سی متری قائم

معلم شرقی و خیابان بسیج سالاریه - کوکب - میثم بسمت بلوار بوعلی صدوق ۲۰ متری فجر لقمان - شهرک سلمان - امام سجاد و کوچه‌های منشعب صدوق ۲۰ متری فجر لقمان - شهرک سلمان - امام سجاد و کوچه‌های منشعب خیابان جواد الائمه - خیابان مالک اشتر - دادخواه و خیابان قدس - کمربندی امام علی

شادقلی خان ۲۰ متری منتظر - ۲۴ متری موسوی بلوار قلعه کامکار از پل کمربندی بسمت فلکه کشاورز سمت چپ شیخ آباد تقاطع ولیعصر - معصومیه جنوبی خیابان ۲۴ متری آیت الله کاشانی بلوار شاهد فلکه امام حسین تقاطع یادگار امام خیابان توانیر طالقانی - خیام و کوچه‌های منشعب

خیابان امام خمینی خیابان سهیلی - تولید دارو - خیابان کارگر انتهای خاکفرج - خیابان بادیان - باجک فرهنگیان و خیابان لواسانی

خیابان آذر بسمت فلکه بسیج و محدوده اطراف کمربندی امام علی مجتمع هلیا - بلوار قدوسی تقاطع عماریاسر

قطعی احتمالی برق در ساعت ۱۸ تا ۱۹

خیابان هدف چهار راه غفاری خیایان راه آهن - ۲۰ متری زادمیدان مطهری - خیابان هدف - خیابان مولوی ابتدای خیابان خاکفرج به سمت ابتدای خیابان کیوانفر

باجک یک - ۴۵ متری عمار یاسر دروازه ری

بلوار روحانی - تقاطع خیابان انقلاب

خیابان هنرستان خیابان رجایی - خیابان رسالت - ابتدای محمود نژاد شهرک جهاد خیابان فراشاهی فلکه ولیعصر بلوار خلیج فارس - ابتدای جاده کاشان بسمت مسجد جمکران ابتدای جاده کاشان بسمت فلکه ولیعصر خیابان منتظرالمهدی و کوچه‌های منشعب بلوار محلاتی ابتدای خیابان ۱۵ خرداد تقاطع عماریاسر سمت راست

باجک خیابان فرهنگیان - خیابان ظریفیان و کوچه‌های منشعب

قطعی احتمالی برق در ساعت ۱۹ تا ۲۰

بلوار کریمی مجتمع نظام پزشکی بسمت خیابان حقانی شهرک قدس سمت راست - هدایت و کوچه‌های منشعب اطراف حرم مطهر بلوار بهار - مسجد اعظم خیابان هفت تیر بسمت ۳۰ متری کیوانفر ۳۰ متری کلهری تا فلکه مجیدیه بلوار جمهوری وطن دوست و سعادتی خیابان سمیه تقاطع انقلاب - تقاطع اذر بسمت نوبهار و محدوده اطراف محدوده خیابان بسیج - میرزا کوچک خان - تقاطع انقلاب گلزار شهدا خیابان صدوق بکایی - گلستان بسمت تقاطع عطاران خیابان صدوق امام سجاد فلکه ارتش بسمت بلوار امین - تقاطع گلزاری جاده اراک بسمت انارستان

جاده اراک بلوار دانش پل انقلاب و محدوده اطراف بلوار الغدیر انتهای ک ۳۱ بسمت ک ۴۹ بلوار یادگار امام شادقلی خان بسمت موسوی جاده اراک بلوار دانش محدوده پیچ فردوس اتوبان تهران - شهرک چاپ و نشر کمربندی امام علی شهرک فاطمیه خیابان انارستان و گلشن شیخ اباد ۱۶ متری ولیعصر بسمت سی ان جی

بلوار حمزه سید الشهدا انتهای خیابان توحید خیابان سید معصوم و فاطمه الزهرا

بلوار قلعه کامکار بسمت امامزاده عبدالله - خیابان صدرالممالک و فرعی‌های منشعب

فلکه امام حسین بسمت ۱۴ متری امام حسین - سواران وبسمت بلوار بنی فضل

بلوار کاشانی خیابان سلامت امامزاده ابراهیم خیابان ۲۰ متری مطهری میدان امینی بیات - ۲۰ متری مطهری - خیابان زنگارکی امامزاده ابراهیم تقاطع ۲۰ متری مطهری بسمت سوم خرداد - شوندی

ابتدای خیابان امام خمینی بسمت کارگر سمت راست ۴۵ متری مدرس - طلوع آزادی حریم ریل بسمت شهرک امام حسین

مدرس شهرک مهدیه خیابان بهارستان

انتهای انصار و انتهای شهرک امام حسن خیابان مرصاد ومحدوده اطراف بلوار خدا کرم کمربندی امام علی - شهرک فاطمیه

پردیسان بلوار بهشت - بلوار شهروند - خیابان سلمان - خیابان رضی

بلوار الغدیر فرعی فروشگاه آمال بلوار غدیر محدده کوچه ۴۹ بسمت ۶۱ بلوار دانشگاه بلوار سلمان - هویزه - دهلاویه و گوچه های منشعب

قطعی احتمالی برق در ساعت ۲۰ تا ۲۱

بلوار جمهوری فلکه مرجعیت خیابان ارمیده خیابان عدالت خیابان انسجام - جامی و عدالت بنیاد خیابان ایثار - مطهری باجک از بیمارستان بسمت فلکه جهاد خیابان اراک میدان مطهری بسمت پل حجتیه ابتدای خیابان توحید تقاطع جوادالائمه خیابان ساحلی - از پل رجایی تا پل رضوی پردیسان خیابان اردیبشهت - اقلیمی - رضی و کوچه‌های منشعب پردیسان بلوار امامت پردیسان مسکن مهر خیابان فقاهت و بصیرت و محدوده اطراف انتهای نوقطار خیابان بیگدلی - مجتمع ادارات خیابان انسجام - عدالت خیابان معلم صفاییه بسمت حرم مطهر و محدوده اطراف

خیابان معلم غربی صفاییه - بلوار منتظری فلکه جانبازان معلم شرقی محدوده میدان بسیج - خیابان شیخ عباس قمی صدوق فردوسی - خیابان شاه ابادی و کوچه‌های منشعب میدان مفید ابتدای شهید کریمی خیابان ولیعصر غربی فلکه مفید بلوار عماد مغنیه بسمت صفاشهر بلوار یادگار امام ۲۰ متری باهنر و محدده اطراف بلوار بنی فضل جواد الائمه تقاطع پاسداران بلوار الغدیر ک ۵۱ انتهای توحید حکمت جنوبی بلوار حمزه سید الشهدا انتهای خیابان توحید خیابان سید معصوم و ۱۶ متری حضرت معصومه بلوار حضرت معصومه از کمربندی امام علی بسمت کشاورز سمت راست - حریم دکل و خیابان تهرانی فلکه توحید - ۲۰ متری زاد خیابان توحید خیابان ۱۷ شهریور تقاطع امامزاده ابراهیم بلوار توحید - خیابان مصلی تا فروشگاه کوثر خیابان امام خمینی بسمت فلکه زین الدین سمت چپ بلوار شهید خدا کرم کوچه‌های زوج ک ۱۴ کمربندی امام علی میدان آزادگان خیابان مرصاد و کشوری محدوده کمربندی امام علی مسجد امام حسن شهرک راش - خیابان توانیر خیابان میثم تقاطع کارگر بسمت سلامت میدان شهید زین الدین بلوار عابدی - مطهری شمالی ابتدای انصار- بسمت آزادگان

- ابتدای ۱۶ متری فلسطین خیابان بهشتی بسمت ۲۰ متری بهشتی و محدوده‌ی اطراف کمربندی امام علی بوستان فدک خیابان هفت تیر - خیابان مدنی و کوچه‌های اطراف اطراف عوارضی قم تهران و کاشان پردیسان بلوار امام صادق زیتون خیابان قلی پور- مسکن ملی پردیسان بلوار شهروند، مسلم و محدوده اطراف پردیسان محله‌های ۸ و ۹ خیابان شهدای فردو بلوار ابوطالب بلوار امامت و کوچه‌ها ی منشعب

بلوار الغدیر ابتدای صفاشهر و فلکه ارتش بسمت بوستان علوی بلوار ۱۵ خرداد بسمت فلکه جهاد کمربندی امام علی بسمت دانشگاه حدیث بسمت انتهای ۱۲ متری دانشگاه