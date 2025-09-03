توقیف محموله قاچاق در هندیجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیروس دریکوند پیش ازظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای مبارزه جدی و همه جانبه با پدیده شوم قاچاق کالاو ارز، ماموران پلیس گمرک با کار اطلاعاتی یک فروند شناور که خارج از لیست لوازم قاچاق وارد می‌کرد را شناسایی کردند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضائی و بازدید از شناور تعداد ۱۵ کارتن لوازم آرایشی از قبیل مانیتورهای کلاژن، مانیتورهای پیلاکیون، لیزر پیکار شور، یک هزار و ۵۰۰ بسته پک سرم (ژل) و.. فاقد مجوز گمرکی و قاچاق کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان تصریح کرد: کارشناسان ارزش محموله را ۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ دریکوند بیان کرد: در این ارتباط یک متهم پس از تشکیل پرونده قضائی به تعزیرات حکومتی شهرستان هندیجان معرفی شد.