توقیف محموله قاچاق در هندیجان

اهواز - رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان از توقیف یک محموله قاچاق به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در شهرستان هندیجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیروس دریکوند پیش ازظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای مبارزه جدی و همه جانبه با پدیده شوم قاچاق کالاو ارز، ماموران پلیس گمرک با کار اطلاعاتی یک فروند شناور که خارج از لیست لوازم قاچاق وارد می‌کرد را شناسایی کردند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضائی و بازدید از شناور تعداد ۱۵ کارتن لوازم آرایشی از قبیل مانیتورهای کلاژن، مانیتورهای پیلاکیون، لیزر پیکار شور، یک هزار و ۵۰۰ بسته پک سرم (ژل) و.. فاقد مجوز گمرکی و قاچاق کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان تصریح کرد: کارشناسان ارزش محموله را ۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ دریکوند بیان کرد: در این ارتباط یک متهم پس از تشکیل پرونده قضائی به تعزیرات حکومتی شهرستان هندیجان معرفی شد.

