به گزارش خبرنگار مهر، عباس احدپور ظهر چهارشنبه در نشست آنلاین با مدیران شعب هلال احمر افزود: نقش دیده‌بان‌ها در خانه‌های هلال بسیار کلیدی است و تمرکز ویژه بر آموزش‌های عمومی روستایی به منظور آماده‌سازی جوامع برای مقابله با حوادث طبیعی وجود دارد.

وی تأکید کرد: بر اساس دستورالعمل جدید، راه‌اندازی خانه‌های هلال تنها در روستاهای دارای بیش از ۵۰ خانوار انجام خواهد شد و این اقدام به صورت همگانی اجرا نمی‌شود.

مدیرکل دفتر توسعه خانه‌های هلال افزود: مسئول هر خانه هلال باید فردی معتمد، جوان و آشنا به شرایط منطقه باشد تا بتواند به عنوان بازوی اجرایی دهیار ایفای نقش کند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: فعالیت‌های خانه‌های هلال محدود به مواقع بحران نیست و در حوزه‌هایی مانند خدمات سلامت، آموزش پیشگیری، کمک به سالمندان و حتی حمایت در زمینه کشاورزی و معیشت نیز فعال هستند.

ساخت ۴۳۰ خانه هلال در مازندران

غلامعلی فخاری، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مازندران، ضمن اعلام راه‌اندازی ۴۳۰ خانه هلال در این استان، توسعه این شبکه را از اولویت‌های راهبردی جمعیت هلال احمر مازندران دانست.

وی با اشاره به شرایط اقلیمی خاص استان و ریسک بلایای طبیعی، گفت: تقویت خانه‌های هلال در مناطق شهری و روستایی به ویژه در مراکز دهستان‌ها امری ضروری است.

مدیرعامل هلال احمر مازندران افزود: علاوه بر خانه‌های هلال روستایی، تاکنون ۵۳ خانه هلال شهری نیز در استان فعال شده و روند توسعه این شبکه با مشارکت داوطلبان ادامه خواهد یافت.