۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۱۶

خانه سینما از کمیته اسکار کنار کشید؛ سازوکار فعلی مناسب نیست

هیئت رئیسه خانه سینما در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که به دلیل مناسب نبودن سازوکار آکادمی معرفی فیلم به اسکار، خانه سینما نقشی در برگزاری جلسات کمیته یادشده نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت رئیسه خانه سینما درباره تشکیل کمیته انتخاب فیلم جایزه اسکار ٢٠٢۶ توضیحاتی ارائه کرد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

«در جریان دعوت و تشکیل کمیته انتخاب فیلم ایرانی جهت معرفی به آکادمی علوم و هنرهای سینمایی (مراسم اسکار ۲۰۲۶) به‌نظر می‌رسید بر مبنای مذاکرات با رویکرد جدیدی از مدیران سازمان سینمایی مواجه شویم، لیکن در ادامه ایشان همان سازوکار پیشین که از نظر خانه سینما برای شرایط فعلی مناسب نیست، درپیش گرفته‌اند.

لذا برمبنای تصمیم هیئت رئیسه، اعلام می داریم؛ خانه سینما نقشی در برگزاری جلسات کمیته یادشده نخواهد داشت. ازطرفی واقفیم که این تصمیم می تواند شرایط نامطلوبی را برای تشکیل کمیته یادشده - که به دلیل اعلام اسامی شان به آکادمی امکان تغییر ندارد - به‌وجود آورد که در نتیجه لطمه اصلی متوجه امکان حضور یکی از آثار همکارانمان خواهد بود. از این رو از آن دسته از اعضای کمیته یادشده که به واسطه تماس هیئت رئیسه خانه سینما عضویت در کمیته را پذیرفتند درخواست می‌نماییم همکاری لازم را با نهاد برگزارکننده (بنیاد سینمایی فارابی) مبذول فرمایند.

باآرزوی موفقیت برای فیلمی که از ایران عزیز به آکادمی معرفی خواهد شد.»

ندا زنگینه

