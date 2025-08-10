  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۱۹

همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما شد؛ دهکردی استعفا داد

همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما شد؛ دهکردی استعفا داد

با استعفای علی دهکردی از مدیر عاملی خانه سینما، همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، محمدمهدی عسگرپور رئیس هیئت رئیسه خانه سینما در حکمی همایون اسعدیان را به سمت مدیرعاملی خانه سینما منصوب کرد.

متن انتصاب همایون اسعدیان از سوی رئیس هیئت رئیسه خانه سینما به این شرح است:

«جناب آقای همایون اسعدیان

با توجه به استعفای جناب آقای علی دهکردی از مدیریت عامل خانه سینما به دلیل مشغله حرفه ای و با عنایت به توانایی ها و سوابق ارزشمندتان، ضمن تشکر بابت پذیرش دعوت هیئت رئیسه، جنابعالی را به سمت مدیرعامل خانه سینما منصوب می کنم.

لازم است از جناب آقای علی دهکردی که با آگاهی از مواجهه با دوره ای سخت و دشوار ، همدلانه این مهم را پذیرا شده، و در دوران مسئولیتشان با حسن خلق و دقت فراوان در انجام امور تلاش فراوانی مبذول داشتند تشکر کنم.

طبیعی است در مسیرپیش رو، هیئت رئیسه همچون گذشته همراه مدیر عامل محترم خواهد بود.»

کد خبر 6556705
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها