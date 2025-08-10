همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما شد؛ دهکردی استعفا داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، محمدمهدی عسگرپور رئیس هیئت رئیسه خانه سینما در حکمی همایون اسعدیان را به سمت مدیرعاملی خانه سینما منصوب کرد.

متن انتصاب همایون اسعدیان از سوی رئیس هیئت رئیسه خانه سینما به این شرح است:

«جناب آقای همایون اسعدیان

با توجه به استعفای جناب آقای علی دهکردی از مدیریت عامل خانه سینما به دلیل مشغله حرفه ای و با عنایت به توانایی ها و سوابق ارزشمندتان، ضمن تشکر بابت پذیرش دعوت هیئت رئیسه، جنابعالی را به سمت مدیرعامل خانه سینما منصوب می کنم.

لازم است از جناب آقای علی دهکردی که با آگاهی از مواجهه با دوره ای سخت و دشوار ، همدلانه این مهم را پذیرا شده، و در دوران مسئولیتشان با حسن خلق و دقت فراوان در انجام امور تلاش فراوانی مبذول داشتند تشکر کنم.

طبیعی است در مسیرپیش رو، هیئت رئیسه همچون گذشته همراه مدیر عامل محترم خواهد بود.»