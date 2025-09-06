دریافت 9 MB کد خبر 6581863 https://mehrnews.com/x38XjL ۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۳۹ کد خبر 6581863 فیلم هنر فیلم هنر ۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۳۹ ماجرای نامه جنجالی هنرمندان خارج نشین ایرانی به آکادمی اسکار پشت پردهٔ انصراف خانه سینما از روند انتخاب فیلم ایرانی به اسکار در برنامه سینمایی «هفت» فاش شد. کپی شد مطالب مرتبط از حاشیههای انتخاب فیلم اسکاری تا منتقدانی که نادیده گرفته میشوند! صحبتهای مدیرعامل خانه سینما درباره آکادمی اسکار؛ امسال هم جشن نداریم خانه سینما از کمیته اسکار کنار کشید؛ سازوکار فعلی مناسب نیست برچسبها آکادمی اسکار بازیگر سینما هنرمندان خانه سینما
