۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۳۹

ماجرای نامه جنجالی هنرمندان خارج نشین ایرانی به آکادمی اسکار

ماجرای نامه جنجالی هنرمندان خارج نشین ایرانی به آکادمی اسکار

پشت پردهٔ انصراف خانه سینما از روند انتخاب فیلم ایرانی به اسکار در برنامه سینمایی «هفت» فاش شد.

