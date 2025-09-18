به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، هیئت رئیسه خانه سینما درباره حواشی به وجود آمده در کمیته انتخاب فیلم برای اسکار بیانیه داد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

«وظیفه خود می دانیم از همکارانمان که باقبول دعوت خانه سینما جهت حضور در کمیته انتخاب فیلم برای معرفی به آکادمی علوم و هنرهای سینمایی تلاش کردند این امکان برای سینمای ایران همچنان محفوظ بماند، تشکر کنیم و برای فیلم منتخب این شورا نیز آرزوی موفقیت در مراحل بعدی را داشته باشیم.

همچنین عذرخواهی کنیم از همکارانی که در فهرست خانه سینما برای عضویت در کمیته قرار داشتند و بی دلیل کنار گذاشته شدند.

در پایان برای حفظ حرمت همکاران خود در کمیته انتخاب نماینده ایران که در بیانیه شان مواردی دور از حقیقت و مواردی توهین آمیز را خطاب به هیات رئیسه خانه سینما مطرح کردند، در منظر عمومی سکوت کرده و امیدواریم در جلسه ای با حضور خودشان به گفتگو بنشینیم.»

اعضای کمیته انتخاب فیلم برای اسکار پیش‌تر در بیانیه‌ای اعلام کرده بودند: «در تماس اولیه با مدعوین به کمیته، از طرف خانه سینما عنوان شده بود که مسئولیت انتخاب اعضا کاملا با خانه سینما است و امسال به دلیل محدودیت زمانی صرفا درگاه ارتباطی با اسکار در فارابی خواهد ماند تا برای سال آینده و در طول سال این درگاه به طور کامل به خانه واگذار شود.

بر اساس همین خبر ما این دعوت را پذیرفتیم اما متاسفانه پس از ثبت اسامی ما در آکادمی اسکار و غیر ممکن بودن تغییرشان متوجه شدیم تفاهمات اولیه از جمله تشکیل جلسات بررسی در خانه سینما و سپردن امور به آنجا با مخالفت روبرو شده و هیئت رئیسه خانه سینما نیز با تاسف فراوان با انتشار بیانیه‌ای ناسنجیده، ضمن مبرا دانستن خود از فرایند انتخاب، به اعضای کمیته، توصیه‌ای بدون امکان انتخاب کرد که برای حفظ جایگاه ایران در این رویداد مهم در فرایند انتخاب فیلم در هر موقعیتی شرکت کنند!.

و به این ترتیب هیئت رئیسه خانه به شکلی ناباورانه از این فرایند پا پس کشید و پشت اعضای کمیته‌ای که خود در تعامل با بنیاد سینمایی فارابی شکل داده بود را خالی کرد!.

اولین واکنش اعضای کمیته نسبت به این بیانیه استعفای دسته‌جمعی بود، که منجر به تشکیل جلسه‌ای مابین مدیریت خانه سینما و اعضای کمیته شد. اگرچه هیئت رئیسه خانه در این جلسه از صدور بیانیه شتابزده‌اش پیش از مشورت با اعضای کمیته ابراز تأسف کرد و از آنها پوزش خواست، اما پس از آن اعضای کمیته در وضعیتی دشوار و بی‌اختیار برای انتخاب -که بی شباهت به دایره گچی قفقازی نیست- به ناچار برآن شدند که در جهت ایفای به عهد، فرایند انتخاب را آغاز کنند!».