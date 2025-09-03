  1. استانها
  2. سمنان
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۴۳

رشد ۵۰درصدی مشارکت خیران مدرسه‌ساز در استان سمنان؛ قدردانی از ۶۱۷ خیّر

رشد ۵۰درصدی مشارکت خیران مدرسه‌ساز در استان سمنان؛ قدردانی از ۶۱۷ خیّر

سمنان- مدیرکل نوسازی مدارس استان سمنان از رشد قابل توجه ۵۰ درصدی تعهدات خیران در سال جاری خبر داد و گفت:۲۹ مدرسه جدید با مشارکت نیک‌اندیشان تا پایان سال جاری پذیرای دانش‌آموزان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، امید کلانتر هرمزی بعد از ظهر چهارشنبه در همایش تجلیل از خیران مدرسه ساز در محل سالن شهید مطهری سمنان با بیان اینکه تعهدات خیران مدرسه ساز طی سال جاری ۵۰ درصد رشد داشت، بیان کرد: جذب مشارکت خیران پروژه‌های مدرسه سازی را شتاب می بخشد.

وی با بیان اینکه طی سال تحصیلی جدید ۲۹ مدرسه با مشارکت خیران مدرسه ساز استان پذیرای دانش آموزان خواهد بود، افزود: این شامل ۱۰۰ کلاس درس می‌شود.

مدیر کل نوسازی مدارس استان سمنان با بیان اینکه کمک خیران تنها به مدرسه سازی منتهی نمی‌شود، ابراز داشت: کمک به نوسازی، مرمت و تهیه تجهیزات مورد نیاز آموزشی، زمین چمن مصنوعی، ملزومات آزمایشگاهی و بروز رسانی کتابخانه مدارس می‌تواند پاداش اخروی و خیر دنیوی به همراه داشته باشد.

کلانتر هرمزی در ادامه تصریح کرد: ۶۱۷ خیر مدرسه ساز با انجمن‌های استانی و شهرستانی همکاری داشته و به پیشبرد اهداف آموزشی دانش آموزان کمک می‌کنند.

وی افزود: مشارکت بیشتر خیران طی سال تحصیلی منجر به افتتاح مدارس جدید و بازسازی و نوسازی مدارس فعلی منتهی خواهد شد.

کد خبر 6578859

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها