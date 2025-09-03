نگاه شهرستانی یک آفت جدی در استان سمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند شامگاه چهارشنبه در مراسم گرامیداشت مقام خبرنگاران و اهالی رسانه به میزبانی اتاق بازرگانی سمنان خواستار بسط نگاه استانی در بین هشت شهرستان استان شد و بیان کرد: متأسفانه ما در هر شهرستانی که حضور پیدا می‌کنیم نگاه‌ها شهرستانی است و استان به صورت یکپارچه دیده نمی‌شود.

وی با تاکید بر اینکه باید استان سمنان را یکپارچه ببینیم و آن را ارتقا دهیم، افزود: ما در حوزه‌های ورزشی، صنعتی، اقتصادی، علم، دانش و … وقتی می‌توانیم توسعه را شاهد باشیم که بتوانیم استان را یکپارچه ببینیم.

استاندار سمنان با بیان اینکه این استان نیازمند یک حرکت است، گفت: باید نگاه‌ها کلان‌تر شود و از مباحث شهرستانی عبور کنیم و در این زمینه رسانه‌ها می‌توانند بسیار مؤثر واقع شوند و فضای حاکم را تغییر دهند.

کولیوند با بیان اینکه استان سمنان دارای ظرفیت‌های مهم و بزرگی است، گفت: رسانه‌ها می‌توانند در معرفی ظرفیت‌های استانی در سطح ملی و فراملی مؤثر باشند اما ابتدا باید از فضای شهرستانی بگذریم.

وی با بیان اینکه همه مباحث در شهرستان‌ها گرفتار شده است، افزود: باید از این فضا بیرون آمد و استان سمنان را استان دید کما اینکه ما در مجموعه مدیریت استان چنین نگاهی را حاکم کرده و برای هر شهرستان پروژه تعریف کرده‌ایم.

استاندار سمنان با بیان اینکه برای هر شهرستان استان سند آب و عدالت آموزشی و … ایجاد شده است، گفت: باید کمک کرد که این فضا در سطح استان ایجاد شود که هم افزایی در تولید محتوای استانی داشته باشیم.