به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح و کلنگ زنی متمرکز ۱۱۰ پروژه عمرانی و اقتصادی هفته دولت شهرستان سمنان همزمان با ظهر شنبه با حضور استاندار سمنان، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و همچنین جمعی از مسئولان شهرستانی و استانی برگزار شد.

قبل از این مراسم و طی هفته گذشته با حضور وزیر کشور و وزیر آموزش و پرورش کابینه چهاردهم بخشی از پروژه‌های عمرانی شهرستان سمنان مانند محور سمنان- سرخه و طرح‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و … مورد بهره برداری قرار گرفته بود و امروز مابقی این طرح‌ها با حضور استاندار سمنان به بهره برداری رسید.

معاون عمرانی استاندار سمنان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه امروز شاهد بهره برداری و کلنگ زنی ۱۱۰ پروژه عمرانی و اقتصادی هستیم، گفت: محور روستایی رینگ جنوب سمنان نخستین طرحی بود که امروز به بهره برداری رسید همچنین کلنگ عملیات اجرایی نمایندگی و خدمات پس از فروش خودرو نیز بر زمین زده شد.

فرج الله ایلیات از بازگشایی دبیرخانه هزاره مناره سمنان خبر داد و بیان داشت: یک کارخانه تولید کابل و سیم، عملیات روکش آسفالت روستاهای جنوب سمنان و.. در زمره طرح‌هایی بود که امروز به بهره برداری رسید.

وی با بیان اینکه ۹۱ پروژه عمرانی و اقتصادی در شهرستان سمنان به مناسبت هفته دولت به بهره برداری رسید، افزود: ۱۹ پروژه عمرانی و اقتصادی نیز در شهرستان سمنان کلنگ زنی شده است.

معاون عمرانی استاندار سمنان با بیان اینکه ۴۰ پروژه شهرداری سمنان نیز امروز به صورت متمرکز به بهره برداری رسید، ابراز داشت: ۲۵۰ میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی شهرداری سمنان امروز به بهره برداری رسید.

ایلیات از بهره برداری چهار طرح نوسازی مدارس نیز در سمنان خبر داد و بیان کرد: برای اجرای این طرح‌ها ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است همچنین عملیات اجرایی بهسازی و روکش آسفالت سه کیلومتر از محور روستایی حسن‌آباد به دلازیان با اعتبار ۱۴ میلیارد تومان امروز مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی با بیان اینکه تعریض، زیرسازی و روکش آسفالت عملیاتی است که در این جاده صورت گرفته است، افزود: بهبود وضعیت تردد و بهسازی راه در کنار تردد ایمن و راحت‌تر برای شهروندان از جمله اهداف اجرای طرح مذکور است.