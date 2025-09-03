خبرهای تازه از وضعیت بانوی آزاده ایرانی در برنامه «نوسان»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، برنامه تلویزیونی «نوسان» که از شبکه دوم سیما پخش میشود، امشب چهارشنبه ۱۲ شهریور میزبان خواهری از جنس مقاومت خواهد بود.
این برنامه با اجرای محمد طادی، قرار است روایتگر ۶ ماه گروگانگیری مهدیه اسفندیاری، دختر آزاده ایرانی در فرانسه باشد و با حضور خواهر او به ابعاد مختلف این ماجرا بپردازد.
این حضور در راستای پیگیری وضعیت این بانوی ایرانی و آگاهسازی افکار عمومی از شرایط وی در بند پلیس فرانسه صورت میگیرد.
مهدیه اسفندیاری شهروند ایرانی ۳۹ سالهای است که از حدود ۸ سال پیش در شهر لیون فرانسه زندگی میکرد و در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۳ توسط پلیس فرانسه به اتهام حمایت از تروریسم بازداشت شد.
برنامه «نوسان» هر شب بعد از خبر ۲۰:۳۰ روی آنتن شبکه دو سیما میرود.
