درخواست ورزشکاران زن ایران از سازمان ملل برای آزادی «مهدیه اسفندیاری»

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری ورزش و جوانان، در پی بازداشت مهدیه اسفندیاری دختر ایرانی ساکن فرانسه توسط پلیس این کشور به اتهام حمایت از مردم غزه، ۱۶۵ ورزشکار دختر و خانم ایرانی در نامه‌ای سرگشاده به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار پایان دادن به بازداشت غیرقانونی و غیرانسانی این زن ایرانی شدند.

در این نامه آمده است:

آقای آنتونیو گوترش، دبیرکل محترم سازمان ملل متحد

ما، جمعی از بانوان ورزشکار، با نگرانی عمیق در پی بازداشت غیرقانونی خانم مهدیه اسفندیاری، تبعه جمهوری اسلامی ایران، از تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۵ توسط مقامات فرانسوی و نگهداری ایشان در شرایط انفرادی و محدودیت شدید جسمی و محرومیت از دسترسی به خدمات درمانی، بدین وسیله اعلام می داریم:

در عصر نوین که بشر به مرزهای کوانتومی اندیشه و فناوری رسیده است، آزادی بیان نباید قربانی لابی‌گری کسانی شود که دستشان به خون کودکان بی‌گناه آلوده است.

خانم مهدیه اسفندیاری، پرورش‌یافته‌ی تمدنی است که قرن‌ها پیش پیام جاودانه‌ی "بنی‌آدم اعضای یکدیگرند" را به جهان عرضه کرد؛ پیامی که امروز بر سردر سازمان ملل متحد می‌درخشد و فلسفه وجودی این نهاد را به جهانیان یادآوری می‌کند. او وارث این میراث انسانی است و با صدای خود نه به نام سیاست، بلکه به نام انسانیت فریاد زد: "نسل‌کشی ننگ بشریت است و کودک‌کشی رسوایی تاریخ".

اسفندیاری حقیقت را بی‌پرده بیان کرد؛ اما سکوت تحمیل‌شده براو، نمادی است از جراحتی عمیق بر پیکره‌ی آزادی بیان. سرکوب صدای حقیقت، نه تنها بی‌عدالتی در حق یک انسان، بلکه خیانتی است به ارزش‌هایی که سازمان ملل و جامعه جهانی مدعی پاسداری از آن هستند.

جناب دبیرکل، سکوت در برابر این وضعیت و تداوم بازداشت شش ماهه او توسط فرانسه به‌منزله‌ی همراهی با ظلم و مشروعیت‌بخشی به فریبکاری‌های آشکار است. تاریخ چنین همدستی‌هایی را به‌دقت ثبت خواهد کرد. جامعه جهانی باید هوشیار باشد که به رسمیت شناختن فلسطین زمانی ارزشمند و واقعی است که با اقدام صادقانه و ایستادگی در برابر سرکوب و بی‌عدالتی همراه شود، نه با محدود کردن آزادی اندیشه و بیان.

ورزش به ما آموخته است که برای انصاف، عدالت و احترام متقابل تلاش کنیم. این ارزش‌ها محدود به میدان‌های ورزشی نیستند، بلکه باید در عرصه‌های انسانی و اجتماعی نیز مبنا قرار گیرند. ما سیاست‌های دوگانه در حوزه حقوق بشر را قاطعانه محکوم می‌کنیم و از تمامی سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری، مجامع ورزشی و آزادی‌خواهان جهان می‌خواهیم در این مسیر همراه شوند.

امروز جهان بیش از هر زمان دیگر نیازمند صدایی واحد علیه ظلم و تبعیض است. ما خواستار اقدام فوری برای آزادی بی‌قید و شرط مهدیه اسفندیاری هستیم؛ اقدامی که نه تنها حمایت از یک فرد شجاع، بلکه پاسداشت ارزش‌های جهانی حقوق بشر و انسانیت است.

اسامی امضا کنندگان نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد به شرح زیر است:

ساره جوانمردی، زهرا نعمتی، ریحانه مبینی، مینو مداح، مهروز ساعی، مبینا نعمت‌زاده، ناهید کیانی، ملیکا میرحسینی، مشکات الزهرا صفی، یاسمن یزدانی، ندا شهسواری، نجمه خدمتی، الهه احمدی، هانیه رستمیان، گلنوش سبقت‌الهی، مبینا فلاح، گیسا بایبوردی، مریم بربط، سمیرا خاک‌خواه، فرانک پرتوآذر، فاطمه همتی‌زاده، نازنین عیدیان، حمیده اسماعیل‌نژاد، ملیکا نوروزی، زهرا عرب رستمی، الهام هاشمی، مهلا محروقی، هانیه شهوری، سامسه شهوری، فاطمه مجلل، مهسا جاور، زینب نورزی، زهرا علیزاده ساوه، آتنا کیاشمشکی، سمانه بیرامی باهر، اعظم السادات سنایی، الهام مدیر دهقان، عسل حیدری، فاطمه اسماعیلی، آرزو ایزدی، رومینا سالک، ترانه احمدی، فرشته اقتداری، ساحل خراسان زاد، آیلار دنیادوست، فرشته حسن¬زاده، فاطمه حسینی کهکی، فاطمه ممانی، زهرا شکوهی، رقیه محمدیان، محیا امیرخانی دهبنه، عسل زعفرانلو، دینا کلوندی، مستانه سیف آبادی، مبینا علی نسب، آناهیتا زاهدی‌فر، فرزانه توسلی، فرشته کریمی، نسیمه غلامی، سارا شیربیگی، شهلا بهروزی‌راد، هیوا افضلی، هدیه خیرآبادی، مائده شورگشتی، تانیا کارگرپور، ترنم اکبرزاده، کیانا کمال‌زاده، رکسانا رازقیان، آناهیتا مهترپور، آتوسا اسلامی، هاجر صفرزاده، سارا ادریا، مهلا سمیعی، مژده مردانی، مریم خدابنده، زهرا حاجی لری، مینا رستاقی، مبینا عادل نژاد، الهه رزاقی، کیژان مقصودی، سیده زهرا حسینی، غزاله حسینی، غزل حسینی، ریحانه کریمی، الهه منصوریان، سهیلا منصوریان، شهربانو منصوریان، یاسمن باقرزاده، زهرا کیانی، فاطمه خلیلی، مبینا وطن پرست، حدیثه نوروزی، الناز قاسمی، فاطمه مریخ، نسترن فراهانی گودرزی، الناز یارمحمدی، هانیه کریمی، فائزه شهریاری، ادنا عیسائیان، کیمیا یزدیان تهرانی، شیدا شجاعی، مهلا عابدی، فرنازخدامرادی، مهسا کرانی، غزل زمانی، دلارام وکیلی، حدیث نصر آزادانی، فائزه سادات عابدینی نژاد، شکوه طیاره خواجوی، ستایش رجبی، الهه پورعبدیان، فاطمه جلیلیان، مهدیه شبانی، ملیکا برون، ستایش پیرنجم الدین، شیوا لکزایی، سارا بهمنیار، آتوسا گلشاد نژاد، پگاه زنگنه، فاطمه صادقی، فرحناز ارباب، مائده شمس ابراهیم‌آبادی، زینب میلایی، زهرا زارع، مائده رنگرز زاده، افسانه حسامی فرد، کژان رستمی، فائزه آشورپور، معصومه قدمی، لعیا افزونی، مریم قاضی راد، هستی واحدی، مبینا کریمی، آیتک سلامت، نسرین شاهی، زهرا غلام¬زاده، فائزه احمدی، رقیه شجاعی، ٰ پرستو حبیبی، الهام صالحی، هاشمیه متقیان،ٰ زینب مرادی، لیلا کبک زن، الناز دارابیان، حنان کعب امیر، فائزه دیبایی، آتنا محمدی¬ها، بتول جهانگیری، وجیهه هوشمند، فرشته مرادی، فاطمه حاجی سیاری، فرزانه جمشیدی نژآد، اطهره اخوین، زهرا نمازی، فاطمه همتی، سمیه رحیمی، فرزانه عسگری، مریم یاورپور، مهدیه محمدیان، زهرا آقایی، نیکو روزبهانی، هلیا حاجی آبادی، فاطمه یوسفی و سیده لیلا موسوی.