به گزارش خبرنگار مهر، حمیده سراجی عصر چهارشنبه در نشست کارگروه آردونان این شهرستان افزود: باتوجه به اینکه تعطیلی اغلب نانوایی‌ها در روز جمعه موجب کمبود نان و نارضایتی برای مردم می‌شود، کارگروه آردونان تصمیم گرفت در روزهای تعطیل بخصوص جمعه تعداد بیشتری اضافه کند.

وی گفت: دستورالعمل افزایش نانوایی‌ها فعال در روز جمعه تدوین شده است که به زودی به آنها ابلاغ می‌شود.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری گناوه بیان کرد: براساس مصوبه کارگروه، طبق برنامه ریزی صورت گرفته، بر تعداد نانوایی‌های فعال بخصوص واحدهایی که در مسیر گردشگران و نقاط پرتردد شهروندان قرار دارد، از هفته آینده افزوده می‌شود.

وی بر عرضه کیفیت نان مرغوب و باکیفیت تاکید کرد و ادامه داد: پخت نان با کیفیت از مهم‌ترین حقوق شهروندان است که همه باید در راستای احترام به این حق تمام تلاش خود را به کار بگیریم.

سراجی افزود: با وجود اینکه قیمت نان افزایش یافته اما کیفیت آن نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه نانوایی‌ها در هوای گرم، با چالش‌های بیشتری و سختی زیاد در پخت نان مواجه می‌شوند اما بر کیفیت نان، زمان تخمیر و شرایط کار نانواها نباید تأثیر منفی بگذارد.

وی گفت: نانواها می‌توانند با اقدامات مناسب، کیفیت نان خود را در شرایط گرم حفظ کرده و از سلامت خود و مشتریانشان محافظت کنند.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار گناوه افزود: بازرسان کارگروه آردونان به صورت مستمر از نانوایی‌ها بازدید به عمل می‌آورند و تاکید شده که این روند مقطعی نباشد و تداوم یابد.