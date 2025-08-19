به گزارش خبرنگار مهر، حمیده سراجی عصر سه شنبه در نشست کارگروه آرد و نان این شهرستان افزود: نظارت مستمر بر نحوه پخت، عرضه نان مناسب و بهداشت نانوایی‌ها از سوی اعضا باید به صورت مستمر در دستور کار باشد.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری گناوه بیان کرد: در بازدیدها، کمیت و کیفیت پخت نان، کم فروشی، وزن چانه، سهمیه آرد و مسائل بهداشتی نانوایی‌ها ارزیابی شود.

وی گفت: متصدیان نانوایی‌ها باید در تهیه و توزیع نان مورد نیاز مردم، نهایت دقت را مدنظر داشته و ضمن رعایت موازین بهداشتی، مقررات و تکالیف قانونی را هم رعایت کنند.

سراجی با بیان اینکه عرضه نان باکیفیت یکی از حقوق شهروندی است، گفت: تأمین آرد و رساندن به موقع به نانوا و عرضه باکیفیت نان برای ما بسیار حائز اهمیت است و باید تمام تلاشمان در راستای رضایتمندی مردم باشد.