به گزارش خبرنگار مهر، حمیده سراجی عصر سه شنبه در نشست کارگروه تنظیم بازار و آرد و نان شهرستان گناوه اظهار کرد: با توجه به گلایه شهروندان از افزایش قیمت کالاهای اساسی و صنوف خدماتی، نظارت بیشتر برای مقابله با چنین اقدامی در دستور کار کارگروه تنظیم بازار قرار گیرد.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان گناوه گفت: افزود: مدیریت جهادکشاورزی نسبت به ذخیره سازی کالاهای اساسی در شهرستان برنامه ریزی و اقدام کند.

وی گفت: جهت ایجاد اشتغال و تامین نیروی کار در نانوایی ها، افراد مجرب توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شود.

وی تصریح کرد: آموزش نیروی کار مورد نیاز، توسط نانوایی های دارای نیروی کار خبره و توانمند در دستور کار قرار گیرد.

سراجی با اشاره به اینکه طرح هوشمند سازی مدیریت نان، بسیار ارزشمند است، گفت: کارتخوان هوشمند نانوایی به ابزاری ضروری برای مدیریت فروش نان و جلوگیری از هدر رفت آرد دولتی و کوتاه کردن دست دلالان در نانوایی‌های سراسر ایران تبدیل شده است.

وی ادامه داد: این دستگاه‌ها با ساده‌سازی فرآیند خرید، به نانوایان کمک می‌کنند تا تراکنش‌ها و موجودی خود را با دقت بیشتری مدیریت کنند.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری گناوه خاطرنشان کرد: باتوجه به اشکال فنی که در برخی از کارت خوان های هوشمند (نانینو) پیش آمده، متولیان در اسرع وقت راهکار مناسب ارائه دهند تا موجب کم شدن سهمیه آرد نانوایی ها نشود.

وی افزود: هرگونه درخواست برای احداث نانوایی ها و دیگر موارد در این زمینه باید در وهله اول از طریق اتاق اصناف انجام و سپس به دبیرخانه کارگروه آرد و نان شهرستان جهت تصمیمات لازم ارجاع داده شود.