به گزارش خبرنگار مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با انتشار بیانیهای ضمن تبریک میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) و آغاز هفته وحدت، از مردم انقلابی و بصیر استان دعوت کرد در راهپیمایی «جمعههای خشم و نصر» حضور گسترده و پرشوری داشته باشند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: ملت مظلوم غزه این روزها با جنایتی بیسابقه و تمامعیار روبهروست، جنایتی که ماهیت آن چیزی جز نسلکشی، پاکسازی قومی و تلاش برای ریشهکنکردن کامل غزه نیست. آنچه امروز در برابر دیدگان جهانیان در حال وقوع است، ادامه نکبت جدید و تراژدی بزرگی است که با هدف تهیسازی غزه از ساکنانش و نابودی هویت ملی فلسطین پیش میرود.
در این بیانیه با اشاره به اظهارات سرکرده رژیم صهیونیستی تأکید شده است: پروژه واقعی اشغالگران چیزی جز ویرانگری مستمر، نسلکشی سازمانیافته و جنگی تمامعیار علیه هستی و هویت مردم غزه و فلسطین نیست.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، حمایتهای بیقید و شرط آمریکا از رژیم صهیونیستی را عاملی برای تشدید جنایات این رژیم دانست و خاطرنشان کرد: چراغ سبز نامحدود آمریکا از رهگذر حمایت سیاسی، نظامی و رسانهای به رژیم اشغالگر جسارت داده تا بیپروا به جنایت ادامه دهد.
این بیانیه از مردم خراسان جنوبی دعوت کرده است تا در راهپیمایی روز جمعه ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۴، پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه، با حضور گسترده و پرشور خود، همبستگی انقلابی خویش با مردم مظلوم غزه و انزجار از رژیم صهیونیستی و حامیان آن را به نمایش بگذارند.
بر اساس این گزارش، راهپیمایی در مرکز استان از مسجد جامع و مصلی المهدی (عج) به سمت میدان نماز برگزار خواهد شد.
نظر شما