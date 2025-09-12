به گزارش خبرنگار مهر، در ارومیه نمازگزاران با تجمع در خیابان گلدیس و با سر دادن شعارهای «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا» انزجار خود را از جنایت‌های کودک‌کش صهیونیست‌ها و حامیان غربی آنان فریاد زدند و بار دیگر بر تداوم حمایت ملت ایران از آرمان آزادی قدس شریف تأکید کردند.

در سایر شهرهای آذربایجان غربی نیز مردم ظهر جمعه پس از اقامه نماز جمعه با شرکت در تجمعات مردمی و راهپیمایی با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل ضمن اعلام حمایت از مردم مظلوم فلسطین و غزه، جنایات رژیم صهیونیستی و حامیانش را محکوم کردند.

راهپیمایان همچنین اعتراض خود را نسبت به سکوت مجامع بین المللی مدعی دفاع از حقوق بشر و حکام کشورهای عربی در برابر شهادت روزانه مردم غزه به دست نظامیان اسرائیلی اعلام کردند.

در پایان شرکت کنندگان پرچم اسرائیل را به آتش کشیدند.