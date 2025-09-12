  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۴۹

برگزاری راهپیمایی جمعه‌های خشم و نصر در آذربایجان غربی

ارومیه - مردم آذربایجان غربی امروز با حضور راهپیمایی جمعه‌های خشم و نصر حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام و جنایات رژیم صهیونیستی و حامیانش را محکوم کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ارومیه نمازگزاران با تجمع در خیابان گلدیس و با سر دادن شعارهای «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا» انزجار خود را از جنایت‌های کودک‌کش صهیونیست‌ها و حامیان غربی آنان فریاد زدند و بار دیگر بر تداوم حمایت ملت ایران از آرمان آزادی قدس شریف تأکید کردند.

در سایر شهرهای آذربایجان غربی نیز مردم ظهر جمعه پس از اقامه نماز جمعه با شرکت در تجمعات مردمی و راهپیمایی با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل ضمن اعلام حمایت از مردم مظلوم فلسطین و غزه، جنایات رژیم صهیونیستی و حامیانش را محکوم کردند.

برگزاری راهپیمایی جمعه‌های خشم و نصر در آذربایجان غربی

راهپیمایان همچنین اعتراض خود را نسبت به سکوت مجامع بین المللی مدعی دفاع از حقوق بشر و حکام کشورهای عربی در برابر شهادت روزانه مردم غزه به دست نظامیان اسرائیلی اعلام کردند.

در پایان شرکت کنندگان پرچم اسرائیل را به آتش کشیدند.

