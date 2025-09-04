ابراهیم شهبازبیگی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات شهرداری در حوزه عمران شهری اظهار کرد: معابر آسیب‌دیده شهر سرپل‌ذهاب با اولویت مناطق بحرانی بهسازی خواهند شد و تا پایان آبان‌ماه امسال بیش از ۱۵۰ هزار مترمربع آسفالت در نقاط مختلف شهر اجرا می‌شود.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های شهرداری از آغاز دوره خدمت، بهسازی و آسفالت معابر شهری بوده است. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که بسیاری از معابر و محلات شهر در جریان بازسازی‌های پس از زلزله سال ۹۶ دچار آسیب و تخریب جدی شدند و به همین دلیل موضوع آسفالت و ساماندهی معابر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

شهردار سرپل‌ذهاب با تأکید بر اینکه آسفالت‌ریزی و بهسازی معابر تنها یک اقدام عمرانی نیست بلکه به طور مستقیم با کیفیت زندگی و آرامش شهروندان ارتباط دارد، گفت: مجموعه شهرداری با وجود محدودیت‌های مالی و چالش‌های موجود، با تمام توان و با روحیه جهادی در تلاش است تا شرایط عبور و مرور شهروندان را به سطحی مطلوب و در شأن مردم شهرستان برساند.

شهبازبیگی خاطرنشان کرد: هدف نهایی شهرداری آن است که هیچ معبر خاکی یا آسیب‌دیده‌ای در سطح شهر باقی نماند و شهروندان بتوانند در محیطی ایمن، سالم و استاندارد تردد کنند.

وی تصریح کرد: آسفالت و بهسازی معابر علاوه بر ارتقای زیبایی بصری شهر، موجب کاهش استهلاک خودروها، افزایش ایمنی تردد و بهبود شرایط حمل‌ونقل عمومی خواهد شد.

شهردار سرپل‌ذهاب در پایان با قدردانی از همراهی مردم، شورا و دستگاه‌های همکار تأکید کرد: تحقق این طرح‌ها تنها با همکاری و صبوری شهروندان امکان‌پذیر است و امیدواریم با اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، گامی مؤثر در مسیر توسعه و آبادانی هرچه بیشتر سرپل‌ذهاب برداشته شود.