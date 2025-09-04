انتقاد گزارشگر از فوتبال مجانی و غر زدن مردم؛ «سووشون» عذرخواهی کرد

خبرگزاری مهر -گروه هنر-عطیه مؤذن؛ «هفت روز سیما» عنوان یک بسته خبری-تحلیلی است که در پایان هر هفته به بازخوانی متن و حاشیه اتفاقات خبری صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی می‌پردازد. همچنین در این بسته، نیم‌نگاهی هم به شایعات و اخبار غیررسمی داریم و در تلاش هستیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن از مهمترین اخبار هفته در تلویزیون و شبکه نمایش خانگی باخبر شوید.

چهره هفته؛ کمال تبریزی

از امشب سریال «شهریار» به کارگردانی کمال تبریزی از شبکه چهار سیما بازپخش می‌شود. سریالی که دهه ۸۰ ساخته شد و اگرچه آن زمان کمال تبریزی با واکنش‌ها و نقدهای مختلفی نسبت به سریال خود مواجه شد اما امروز جزو معدود آثار جذاب سریالی تلویزیون درباره یکی از شاعران کشور است.

کمال تبریزی بیشتر در سینما پر کار بوده است تا تلویزیون اما آثار تلویزیونی او معمولاً بحث برانگیز هم بوده‌اند. او بعد از «شهریار» سریال پرزحمت و پرستاره «سرزمین مادری» را ساخت که چندین سال توقیف بود و بعد از چند دوره ریاست مدیران مختلف بر صداوسیما در دوره جبلی رنگ آنتن را دوباره دید. این سریال توانست در این دوران عنوان پرستاره ترین سریال تلویزیونی را هم بگیرد چراکه تا سال‌ها دیگر حضور این تعداد از بازیگران چهره و ستاره در یک اثر ممکن نخواهد بود.

تبریزی شب گذشته در رویدادی که با محور تجلیل از اکبر نبوی برگزار شد به ناگفته‌هایی از فیلم و سریال‌های خود اشاره کرد و در بخشی از آنها به هشدار اکبر نبوی در اولین جلسه پخش سریال برای مدیران تلویزیون پرداخت که او گفته است این مجموعه باعث اعتراض و شورش برخی از مردم خواهد شد. با این حال کسی به این هشدارها توجه نکرده بود و پخش سریال بعد از سه قسمت به توقیف خورد.

این کارگردان که دیگر با تلویزیون همکاری نکرد این روزها سریالی هم برای شبکه نمایش خانگی دارد که گویا به دلیل مشکلات پلتفرم پخش کننده فعلاً نمی‌تواند عرضه شود. سریال «بی عاطفه» ساخته این کارگردان به دلیل تعطیلی پلتفرم قرار است از پلتفرم دیگری عرضه شود.

جنجال هفته؛ انتقاد گزارشگر فوتبال از غر زدن مردم

جملات گزارشکر فوتبال تلویزیون در برنامه ورزشی خطاب به مردم که فوتبال مجانی می‌بینند و غر می‌زنند در فضای شبکه‌های اجتماعی این هفته جنجالی شد. او چندین بار روی این موضوع تاکید کرد و این حرف‌هایش باعث شد حتی برخی رسانه‌ها تیتر بزنند «منت تلویزیون برای پخش فوتبال».

ماجرا هم از این قرار بود که علیرضا دهقانی که گزارشگر دیدار شنبه شب تیم‌های رئال‌مادرید و مایورکا بود دقایقی پیش از آغاز بازی در استودیو برنامه «لذت فوتبال» در شبکه ورزش درباره پخش فوتبال‌های مجانی در صداوسیمای کشور گفت و اینکه همین رقابت‌ها در کشورهای دیگر حتی استادیوم رفتن هم گران‌تر است. او این جملات را در استودیو در حالی می‌گفت که جواد خیابانی و رسول مجیدی مجریان برنامه هم نشسته بودند.

دهقانی این‌طور ادامه داد که «واقعا چقدر راحت علاقه مندان، فوتبال مجانی می‌بینند و غر هم می‌زنند. جاهای دیگر اینگونه نیست». این سخنان او با تایید خیابانی هم پیش رفت و بعد دهقانی دوباره اضافه کرد که «طرف بخواهد در خانه فوتبال ببیند برایش گران‌تر از استادیوم رفتن تمام می‌شود و این را کسی به من گفت که در اروپا زندگی می‌کند. و واقعاً صداوسیما دارد لطف می‌کند این همه پر تعداد رقابت‌های فوتبال را نمایش می دهد». او البته تاکید روی مجانی بودن فوتبال را رها نمی‌کرد و حتی بعد از اینکه خیابانی گفت وظیفه تلویزیون فراهم کردن این تفریح و سرگرمی است باز هم بر سخنانش پافشاری کرد. بعد از این سخنان البته واکنش‌ها در بیشتر موارد انتقادی و حتی با کمی خشم همراه بود. برخی هم با نگاهی مستند به شبکه‌های پولی در اروپا و آمریکا اشاره کردند که طبیعتاً نه تنها پخش فوتبال که محتواهای دیگر را هم رایگان پخش نمی‌کنند.

حاشیه هفته؛ عذرخواهی سووشون

پخش ویدئویی از سریال «سووشون» و بازنمایی قوم لر در آن این هفته باعث واکنش‌هایی منفی در میان این قوم شد و انتقادات را برانگیخت. بعد از این انتقادات خیلی سریع از طرف سریال «سووشون» بیانیه‌ای صادر و از بختیاری‌ها عذرخواهی شد.

عوامل این سریال در بیانیه‌ای رسمی ضمن اعلام پوزش در پی سوءتفاهم پیش آمده است به چند نکته اشاره کردند که در بخشی از آن این چنین آمده است: «پیش از هر سخن از جامعه نجیب و شریف لُر و تمامی مخاطبان ایرانی بابت هرگونه برداشت یا سوءتفاهمی که در صحنه‌ای از این اثر موجب رنجش خاطر گردید، عذرخواهی می‌کنیم. کوچک‌ترین بی‌احترامی به هیچ قوم ایرانی، در اندیشه و نیت ما وجود نداشته و ندارد.

در همان لحظات نخستین که انتقادهای بحق مردم عزیز به ما رسید، بدون هیچ‌گونه درنگ، بخش مورد نظر از سریال اصلاح شد و نسخه بازبینی‌شده بلافاصله در تمامی بسترهای انتشار بارگذاری شد. این اقدام نشان‌دهنده تعهد کامل ما به احترام و شنیدن صدای مردم است.»

سریال «سووشون» بعد از پخش یک قسمت به چالش توقیف خورد و مدتی در توقیف ماند. این سریال اما پس از عرضه مجدد نتوانست مخاطبانش را راضی نگه دارد. هرچند اقتباس از یکی از مهمترین کتاب‌های ادبیات کشور یعنی «سووشون» خودش برگ برنده و معیاری است که با اختلاف از سریال‌های این روزهای شبکه نمایش خانگی یک سر و گردن بالاتر است. با این حال این سریال از نقاط ضعف مختلفی رنج می‌برد که از بازی‌ها تا لهجه، مدل فیلمبرداری و … را شامل می‌شود.

بازگشت هفته؛ فوتبالیست‌ها دوباره روی آنتن

همزمان با جنگ ۱۲ روزه پخش بعضی از برنامه‌ها و سریال‌های تلویزیونی قطع شد و چون در ادامه همزمان با ایام محرم و صفر شد توقف برخی از این آثار در این ۲ ماه هم ادامه پیدا کرد. سریال «بوقچی» با بازی بیژن امکانیان و حسن پورشیرازی از جمله همین آثار بود که چند قسمتی از شبکه سه سیما پخش و بعد با جنگ ۱۲ روزه متوقف شد.

این سریال حالا دوباره قرار است به آنتن بازگردد و از هفته آینده پخش آن آغاز می‌شود. «بوقچی» روایتی مفرح و شیرین دارد و با بازی بازیگرانی همراه است که در سال‌های اخیر کمتر در تلویزیون بوده‌اند. پرداخت این مجموعه به حواشی فوتبال هم شروع جالبی داشت.

شهره سلطانی، شهین تسلیمی، امیر غفارمنش، ستاره حسینی، مجید عراقی، وحید رحیمیان و یاسمن معاوی، رامین ناصرنصیر، امیر کربلایی‌زاده از دیگر بازیگران این سریال هستند.

«بوقچی» چهارمین اثر از مرکز سریال سوره است که توسط باشگاه فیلم سوره تولید شده و محصول سیمافیلم است.