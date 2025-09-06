به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت‌ها به همت کمیته کلیستنیکس استان قم و با حمایت محصولات رژیمی «ویتامین فیت» و «کلینیک دندان‌پزشکی آرمان» برگزار شد و ورزشکاران در چهار شاخه «قدرت»، «استقامت»، «یک تکرار سنگین» و «یک تکرار سبک» به مصاف یکدیگر رفتند.

در شاخه قدرت، ابوالفضل حسینی نشان طلا را از آن خود کرد، حسین جهان‌دوست در جایگاه دوم ایستاد و رسول جعفری مدال برنز گرفت.

در شاخه استقامت نیز حسن ملازاده به مقام قهرمانی رسید، صالح سمیعی دوم شد و محمدمهدی بهمنی و مهدیار عسگری به صورت مشترک عنوان سوم را به دست آوردند.

در بخش یک تکرار سنگین، سید حسین حسینی مدال طلا گرفت، حامد لایقی نایب‌قهرمان شد و شهرام پرندلو در رده سوم قرار گرفت.

همچنین در شاخه یک تکرار سبک، محمد طاهری بر سکوی نخست ایستاد، پارسا آزادی دوم شد و یوسف مرادی و سهراب عموحسین به صورت مشترک سوم شدند.

بر اساس اعلام کمیته کلیستنیکس استان قم، نفرات اول هر شاخه به عنوان نمایندگان استان، روز ۲۰ شهریورماه در مسابقات کشوری تهران حضور خواهند یافت.