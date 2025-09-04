بنی طالبی اولین مدال ایران در مسابقات ووشو قهرمانی جهان را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین دوره مسابقات ووشو قهرمانی جهان که از روز چهارشنبه به میزبانی برزیل در شهر «برازیلیا» آغاز شده، امروز در دو بخش تالو و ساندا پیگیری شد که در رقابت‌های تالو تیم کشورمان به نخستین مدال خود دست پیدا کرد.

در اجرای نوبت صبح تالو در فرم «نان‌دو»، شاهین بنی‌طالبی به‌عنوان نفر سیزدهم روی تالوفیلد رفت و در پایان اجرای خود در رقابت با ۳۹ ورزشکار با کسب امتیاز ۹.۷۳۳ در جایگاه سوم قرار گرفت و به مدال برنز دست یافت. در این فرم ورزشکاران هنک‌کنگی به‌ترتیب با کسب امتیاز ۹.۷۶۳ و ۹.۷۴۰ به مدال طلا و نقره رسیدند.

مصطفی حسن‌زاده در این فرم با کسب امتیاز ۹.۷۲۶ در رده پنجم قرار گرفت. مدال برنز شاهین بنی‌طالبی، نخستین مدال کاروان اعزامی ووشو ایران به هفدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان است.

همچنین در مسابقات بخش ساندا یا همان مبارزه شجاع پناهی در وزن ۶۵ کیلوگرم «عوض بک محمدجان اف» از ازبکستان را دو راند شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه پیدا کرد. وی روز گذشته برابر «سوریا سینگ» از هند صاحب برتری شده بود.