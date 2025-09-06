دومین طلای ووشو ایران به دست آمد؛ زهرا کیانی قهرمان جهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین روز از هفدهمین دوره مسابقات ووشو قهرمانی جهان ۲۰۲۵، از صبح امروز شنبه 15 شهریور به میزبانی برازیلیا آغاز شد.

در اجرای نوبت صبح تالو در فرم چیانگ‌شو، زهرا کیانی به‌عنوان نفر آخر روی تالوفیلد رفت و در پایان اجرای خود در رقابت با ۲۷ ورزشکار در جایگاه نخست قرار گرفت و برای نخستین بار در تاریخ ووشو ایران به مدال طلا دست یافت.

پیش از این و در دور دوم گروهی مبارزات ساندا در وزن ۹۰ کیلوگرم، مهدی مرادی به مصاف «کروز پرز» از مکزیک رفت و در همان وقت نخست حریف را ضربه فنی کرد تا مدال خوشرنگ طلا را تصاحب کند و نخستین مدال زرین کاروان ووشو ایران در مسابقات جهانی برزیل را بر گردن بیاویزد.