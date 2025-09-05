به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از هفدهمین دوره مسابقات ووشو قهرمانی جهان ۲۰۲۵، از روز پنجشنبه به میزبانی برازیلیا در حالی آغاز شد که در رقابتهای نوبت صبح، نخستین مدال کاروان اعزامی ووشو ایران کسب شد و سانداکاران نیز با پیروزی مبارزاتشان را پشتسر گذاشتند.
در دور یکهشتم نهایی مبارزات ساندا در نوبت صبح، شجاع پناهی در وزن ۶۵ کیلوگرم به مصاف عوضبک محمدجاناف از ازبکستان رفت که در نهایت با ارائه نمایشی جانانه، با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید و به مرحله یکچهارم نهایی راه یافت. پناهی در دور نخست سوریا سینگ از هند را شکست داده بود.
در دور یکهشتم نهایی مبارزات ساندا در نوبت صبح، عرفان محرمی در وزن ۷۰ کیلوگرم به مصاف وادیم شوم از اوکراین رفت که با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید و به مرحله یکچهارم نهایی راه یافت. محرمی در دور قبل با قرعه استراحت مواجه شده بود.
در دور یکهشتم نهایی مبارزات ساندا در نوبت صبح، سهیل موسوی در وزن ۸۰ کیلوگرم به مصاف ماجد منذر از تونس رفت که با نتیجه ۲ بر صفر، مقتدرانه به پیروزی رسید و به مرحله یکچهارم نهایی راه یافت. موسوی روز گذشته دارنده مدال برنز جهان از ایتالیا را دیسکالیفه کرده بود.
همچنین در اجرای نوبت صبح تالو در فرم ناندو، شاهین بنیطالبی بهعنوان نفر سیزدهم روی تالوفیلد رفت و در پایان اجرای خود در رقابت با ۳۹ ورزشکار با کسب امتیاز ۹.۷۳۳ در جایگاه سوم قرار گرفت و به مدال برنز دست یافت. در این فرم ورزشکاران هنککنگی بهترتیب با کسب امتیاز ۹.۷۶۳ و ۹.۷۴۰ به مدال طلا و نقره رسیدند. مصطفی حسنزاده در این فرم با کسب امتیاز ۹.۷۲۶ بر رده پنجم قرار گرفت. مدال برنز شاهین بنیطالبی، نخستین مدال کاروان اعزامی ووشو ایران به هفدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان است.
در مسابقات نوبت عصر و در دور یکچهارم نهایی مبارزات ساندا، صدیقه دریایی در وزن ۶۵ کیلوگرم به مصاف ویتوریا دسیلیا از ایتالیا رفت که در یک بازی برتر و یکطرفه در همان تایم اول حریف را دیسکالیفه کرد و به مرحله نیمهنهایی راه یافت. دریایی در دور نخست حریفی از تونس را شکست داده بود.
در دور یکچهارم نهایی مبارزات ساندا، سهیلا منصوریان در وزن ۷۰ کیلوگرم به مصاف ریاح سیمنودز از برمودا رفت و در یک مبارزه برتر و یکطرفه حریف را در همان راند اول دیسکالیفه کرد و به مرحله نیمهنهایی راه یافت.
در دور یکچهارم نهایی مبارزات ساندا، شهربانو منصوریان در وزن ۷۵ کیلوگرم به مصاف آیا محمد از مصر رفت و با نتیجه ۲ به پیروزی رسید و به مرحله نیمهنهایی راه یافت.
در دور اول گروهی مبارزات ساندا، مهدی مرادی در وزن ۹۰ کیلوگرم به مصاف سردار یوراکالیاف از ترکمنستان رفت و در یک بازی برتر در کمتر از ۴٠ ثانیه حریف را دیسکالیفه کرد و به دور بعد راه یافت.
در مسابقات تالو نیز هلیا اسدیان در فرم نان چوان که ۲۳ شرکت کننده داشت، با امتیاز ۹.۶۹۶ در جایگاه هشتم ایستاد. در این فرم تالوکاران کره جنوبی، تایپه و امریکا اول تا سوم شدند.
در ادامه مسابقات تالو در نوبت عصر، ابوالفضل قره باغی در فرم چیانگ شو که 32 نفر شرکت کننده داشت، به اجرای فرم پرداخت و از رسیدن به مدال بازماند.
در این فرم تالوکاران مالزی، ماکائو و ژاپن به ترتیب اول تا سوم شدند.
