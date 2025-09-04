  1. استانها
مراسم صد و دهمین سالگرد شهادت رئیسعلی دلواری برگزار شد

بوشهر - مراسم صد و دهمین سالگرد شهادت رهبر قیام جنوب شهید رئیسعلی دلواری مراسم با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور در حسینیه سیدالشهدای دلوار برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر پنجشنبه شب در این مراسم در این مراسم اظهار کرد: قیام جنوب قیامی ممتاز در سطح بین الملل در شرایط خاص دنیا بود، زیرا راه رفع مشکلات اقتصادی و سیاسی غرب استعمار کشورهای غنی و تسلط بر محورهای قدرت برای چپاول ثروت آنها بود.

وی افزود: این هدف دنیای غرب در شرایط بحر ان قدرت دولت مرکزی و تسلط سفارتخانه‌های غرب بر حکومت مرکزی محقق می‌شد.

آیت الله صفایی بوشهری گفت: علمای بزرگ منطقه حکم به وجوب دفاع دادند و رئیسعلی دلواری بر پایه حکم شرعی قیام کرد. قیام او مبنای دینی داشت و بر پایه وحدت مردم، انگلستان را ناتوان کرد.

وی افزود: بریتانیا هم با تهدید و تطمیع سعی در انحراف قیام جنوب را داشت، اما با امتناع رئیسعلی، بریتانیا هدف را حذف رهبر جنوب قرار داد.

آیت الله صفایی بوشهری گفت: شکست سنگین بریتانیا از قیام جنوب برای او درس بزرگی بود که دیگر نتوانست به سرزمیتنی دست اندازی نظامی کند.

وی گفت: امروز هم اگر هر کشوری بخواهد از طرف بوشهر به ایران حمله کند، نتیجه جز گورستان ننگ نیست.

