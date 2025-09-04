معاون رئیس جمهور: رئیسعلی دلواری تکثیر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجید انصاری پنجشنبه‌شب در مراسم صد و دهمین سالگرد شهادت رئیسعلی دلواری اظهار کرد: مردم استان بوشهر در عرصه مقاومت داری تاریخی بزرگ هستند و شهدای متعددی را از رئیسعلی دلواری گرفته تا شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تقدیم کرده‌اند.

وی با اشاره به نقش بزرگ قیام جنوب بیان کرد: تبیین و ترویج قیام جنوب و معرفی انقلابیون ضد استعمار و استکبار ضروری است.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز بعد از ۱۱۰ سال در متن میدان قیام جنوب هستیم افزود: رئیسعلی دلواری تکثیر شده و به متن مبارزه ملت ایران بازگشته است و رهبر معظم انقلاب نیز بر این موضوع تاکید دارد.

ادامه دارد