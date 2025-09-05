خارگ نماد وحدت اسلامی؛ شیعه و سنی در کنار هم برای ایران

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها- حامد عرب زاده*: جزیره خارگ از گذشته تاکنون، نه تنها به دلیل موقعیت استراتژیک خود در خلیج فارس، بلکه به واسطه تنوع مذهبی و فرهنگی، همواره عرصه‌ای برای نمایش همزیستی مسالمت‌آمیز بوده است.

مردم این جزیره در کنار یکدیگر، فارغ از تفاوت‌های مذهبی، زندگی کرده و الگویی از وحدت اجتماعی را به نمایش گذاشته‌اند. این سابقه نشان می‌دهد که خارگ فراتر از یک پایگاه صنعتی، نماد وفاق ملی در کشور است.

یکی از جلوه‌های برجسته همبستگی در خارگ، حضور مشترک شیعه و اهل سنت در مناسبت‌های مذهبی و ملی است. اعیاد اسلامی، سوگواری‌های مذهبی و آئین‌های دینی در جزیره همواره با حضور پرشور هر دو مذهب برگزار شده و این همدلی، انسجام اجتماعی خارگ را بیش از پیش مستحکم کرده است.

در این همزیستی، احترام متقابل و همراهی واقعی معنا پیدا کرده و پیام وحدت اسلامی در عمل به نمایش گذاشته شده است.

دوران هشت سال دفاع مقدس نیز از نقاط درخشان تاریخ وحدت در خارگ است. این جزیره به عنوان شریان حیاتی صادرات نفت ایران بارها مورد هجوم دشمن قرار گرفت، اما مردم شیعه و سنی خارگ دوشادوش یکدیگر ایستادند، مقاومت کردند و نام خود را به عنوان مدافعان خط مقدم جهاد اقتصادی و نظامی ثبت کردند. تجربه آن روزها نشان داد که در سایه وحدت، هیچ تهدیدی توان از پای درآوردن مردم این جزیره را ندارد.

همزیستی شیعه و اهل سنت در خارگ تنها در بعد اعتقادی متوقف نشده، بلکه در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز به بار نشسته است. مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی، همکاری در امور خیریه، و همراهی در بحران‌ها و رخدادهای طبیعی، همه نشانه‌هایی از سرمایه اجتماعی ارزشمند خارگ است. این سرمایه نه تنها ضامن توسعه محلی، بلکه الگویی الهام‌بخش برای سایر نقاط کشور و جهان اسلام است.

هفته وحدت در خارگ فرصتی است برای بازخوانی یک حقیقت تاریخی: اینکه وحدت اسلامی یک شعار نیست، بلکه واقعیتی زیسته و تجربه‌شده در این جزیره است. حضور مشترک در مراسم مذهبی، مقاومت مشترک در دفاع مقدس و انسجام اجتماعی امروز، همه بیانگر آن است که خارگ نماد وحدت و همبستگی اسلامی است.

این وحدت پشتوانه‌ای گرانسنگ برای توسعه پایدار و مقابله با توطئه‌های دشمنان بوده و هست. خارگ، نگین خلیج فارس، الگویی روشن برای ایران اسلامی و جهان اسلام باقی خواهد ماند.

*فعال رسانه