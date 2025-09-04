جزیره خارگ نماد وفاق ملی و برادری اهل سنت و تشیع است

نگهدار حسینپور در گفتوگو با خبرنگار مهر با تبریک فرا رسیدن هفته وحدت، بر ضرورت حفظ انسجام و همبستگی میان مسلمانان تأکید کرد و گفت: جزیره خارگ نمونهای برجسته از وحدت، همزیستی مسالمتآمیز و برادری میان اهل سنت و تشیع در کشور است.
حسینپور اظهار داشت: هفته وحدت یادآور پیام بزرگ اتحاد و برادری میان مسلمانان است. امروز در جزیره خارگ این حقیقت به بهترین شکل مشاهده میشود که مردم اهل سنت و تشیع در کنار هم با همدلی و احترام متقابل زندگی میکنند.
وی افزود: جزیره خارگ همواره نماد وفاق ملی بوده و مردم این جزیره نشان دادهاند که با همبستگی و وحدت میتوان از همه چالشها عبور کرد و مسیر توسعه و پیشرفت را هموار ساخت.
بخشدار ویژه خارگ با اشاره به مشارکت مشترک اهالی در فعالیتهای اجتماعی، مذهبی و فرهنگی خاطرنشان کرد: مردم خارگ با وجود تنوع مذهبی، همواره در کنار یکدیگر در مراسم ملی و مذهبی حضور دارند و این همدلی سرمایهای ارزشمند برای آینده جزیره و کشور است.
حسینپور ادامه داد: هفته وحدت فرصتی دوباره برای تأکید بر این حقیقت است که انسجام اسلامی نه تنها یک شعار، بلکه یک ضرورت برای اعتلای ایران اسلامی و تقویت همبستگی ملی است. خارگ به عنوان نقطهای استراتژیک در خلیج فارس، نمونهای عینی از این همبستگی محسوب میشود.
