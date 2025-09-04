هفته وحدت نماد انسجام اسلامی و همدلی ملی است

شیخ احمدرضا کنعانی در گفتوگو با خبرنگار مهر با تبریک فرارسیدن هفته وحدت، بر ضرورت تقویت برادری میان مسلمانان تأکید کرد و گفت: جزیره خارگ نمونهای روشن از همزیستی مسالمتآمیز و وحدت عملی میان اهل سنت و تشیع است.
امام جمعه اهل سنت جزیره خارگ اظهار داشت: هفته وحدت فرصتی برای بازخوانی پیام پیامبر اکرم (ص) در زمینه اتحاد امت اسلامی است. امروز در جزیره خارگ، اهل سنت و برادران شیعه در کنار هم با همدلی و صمیمیت زندگی میکنند و این الگو میتواند برای سایر نقاط کشور الهامبخش باشد.
وی با اشاره به اهمیت اتحاد در شرایط کنونی افزود: دشمنان همواره درصدد ایجاد تفرقه میان مسلمانان بودهاند، اما بصیرت و همبستگی مردم ایران اسلامی این توطئهها را خنثی کرده است. خارگ نیز در این زمینه پیشتاز بوده و همواره نماد وحدت و برادری شناخته میشود.
امام جمعه اهل سنت خارگ خاطرنشان کرد: شرکت مشترک مردم در مراسم ملی و مذهبی، مشارکت در فعالیتهای اجتماعی و همکاری در امور خیریه، نشانههای روشنی از وحدت در جزیره خارگ است. این همدلی سرمایهای گرانبها برای آینده کشور و پاسداری از ارزشهای اسلامی است.
کنعانی تأکید کرد: پیام هفته وحدت این است که اختلاف سلیقه و تنوع مذهبی نباید مانع همگرایی باشد، بلکه میتواند فرصتی برای غنا بخشیدن به جامعه اسلامی باشد. امروز بیش از هر زمان دیگر باید اتحاد و انسجام خود را برای مقابله با دشمنان حفظ کنیم.
نظر شما