۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۲۹

لحظه بمباران و فرو ریختن برج مسکونی "مشتهی" در شهر غزه

رژیم صهیونیستی ساعاتی پیش، از شروع دور جدید حملات به شهر غزه با هدف تکمیل تخریب ساختمانهای چندطبقه خبر داد.
