امروز رخ داد؛ شهادت ۴۰ فلسطینی به دست اشغالگران در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع فلسطینی از شهادت ۴۰ فلسطینی از بامداد امروز تاکنون خبر دادند.

این منابع بیان کردند که ۳۰ نفر از این تعداد در شهر غزه به شهادت رسیده اند.

یک منبع پزشکی در غزه از خارج کردن پیکر ۶ شهید از محله های الزیتون و الصبره در جنوب شهر غزه خبر داد.

از سوی دیگر محمود بصل، سخنگوی سازمان امداد و نجات غزه، اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی ۱۰۰ درصد بخش جنوبی محله الزیتون در جنوب شهر غزه را ویران کرده است.

او امروز تأکید کرد: تخریب گسترده‌ای در مناطق شرقی شهر غزه ثبت کرده‌ایم.

به گفته بصل، ارتش اشغالگر از ربات‌های انفجاری، بولدوزرها و حملات هوایی برای نابودی خانه‌های مسکونی در محله الزیتون استفاده می‌کند.

وی همچنین خاطر نشان کرد که ارتش اشغالگر پیش‌تر استان‌های رفح و شمالی غزه را به‌طور کامل ویران کرده است.