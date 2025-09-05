وحدت جامعه اسلامی راه حل مشکلات مسلمانان در مقابل استکبار جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه ارومیه، با تبریک فرارسیدن هفته وحدت گفت: بی توجهی به ظرفیت‌های اتحاد در کشورهای مختلف اسلامی عامل اصلی مشکلات اصلی جهان اسلام و وضعیت امروز غزه، فلسطین، لبنان، سوریه و یمن است.

وی با بیان اینکه تمسک به وحدت، توصیه اکید قرآن کریم به مسلمانان اینکه البته امروز مسلمانان به این توصیه حیاتی عمل نکرده‌اند، اضافه کرد: باید توجه کنیم که حفظ و تقویت وحدت جامعه اسلامی راه حل اصلی و اساسی مشکلات مسلمانان در مقابل صهیونیست‌ها و استکبار جهانی است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی با اشاره به تلاش بعضی از سران کشورهای مسلمان برای ایجاد ارتباط سیاسی با رژیم صهیونیستی ادامه داد: این اقدام، خیانت به اسلام و مبانی اسلامی به شمار می‌رود.

وی بر حفظ اتحاد ملی در کشورمان در کنار وحدت جامعه بزرگ اسلامی تاکید کرد و گفت: همه ما باید در مقابل توطئه اختلاف افکنی دشمن هوشیار باشیم و زیر سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی و مدیریت مقام معظم رهبری، انسجام‌خود را حفظ کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین قریشی با تاکید بر بر توجه ویژه به مدیریت شهری در ارومیه اظهار کرد: بافت فرسوده شهری نیازمند توجه جدی بوده و شهرداری ارومیه باید در این حوزه برنامه ریزی مناسب داشته باشد.

وی افزود: برخی مناطق در ارومیه رها و به محل تجمع معتادان تبدیل شده است که باید در این خصوص فکری کرد.