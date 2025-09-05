جنایت در غزه فرش قرمز فینال «دانتون ابی» را هم متاثر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، در مراسم فرش قرمز «دانتون ابی: فینال بزرگ» در لندن در حالی که تاکید بر این بود که هیچ برنامه جدی برای ساخت فیلم‌های بیشتر وجود ندارد و در عین حال چه کسی می‌داند آینده چه چیزی پیش می‌آید؟ هیو بونویل به جای هر چیز با شور و اشتیاق از جامعه بین‌المللی خواست تا در غزه مداخله کند.

عصر چهارشنبه در حالی که «دانتون ابی: فینال بزرگ» اولین نمایش جهانی خود را در میدان لستر لندن تجربه کرد، آسمان انگار پاره شد و باران سیل‌آسا صف رسانه‌ها و طرفدارانی را که ساعت‌ها منتظر بودند تا بازیگران محبوب را ببینند، خیس کرد. یک فینال اصیل بریتانیایی با آب و هوای مشخصه این خطه همراه شد و آسمان فقط مدت کوتاهی آرام گرفت تا گروه بازیگران قبل از بازگشت طوفان روی فرش قرمز قدم بزنند و همه اینها پس‌زمینه‌ای دراماتیک برای وداع با یکی از ماندگارترین حماسه‌های سینمایی بریتانیا را رقم زد.

در همین اوضاع و احوال وقتی خبرنگار ITV از هیو بونویل- یکی از بازیگران اصلی که نقش شخصیت لرد گرانتهام را ایفا کرد - خواست تا درباره فصل آخر حماسه دانتون صحبت کند، او به جای هر پاسخی با خیره شدن به دوربین و با گرفتن انگشت اشاره رو به دوربین به صورت مستقیم به جنگ در غزه پرداخت.

بونویل گفت: قبل از اینکه درباره زیبایی و جذابیت فیلم فوق‌العاده‌مان صحبت کنم، باید بگویم آنچه در غزه در شرف وقوع است غیرقابل دفاع است و جامعه بین‌المللی باید برای پایان دادن به آن تلاش بیشتری کند.

او که کاملاً ریتم خود را از دست داده بود سعی کرد به فضای حاضر برگردد و در ادامه گفت: «دانتون ابی» فیلم دوست‌داشتنی‌ای است و ما امشب پانزدهمین سالگرد آن را جشن خواهیم گرفت.

بونویل در حالی صحبت می‌کرد که درگیری‌ها بر روند برگزاری جشنواره فیلم ونیز در ایتالیا هم سایه انداخته و درام «صدای هند رجب» درباره کشتار در غزه، در ونیز به مدت ۲۳ دقیقه ایستاده مورد تشویق قرار گرفت و روز شنبه نیز اعتراض بزرگی در لیدو در حمایت از فلسطین و محکوم کردن جنگ مداوم اسرائیل در غزه شکل گرفت. این یکی از چندین اعتراض بزرگی بود که از زمان شروع درگیری‌ها - نزدیک به ۲ سال پیش تاکنون - فرش قرمزها را تحت تاثیر خود قرار داده است.

در سریال «دانتون ابی: فینال بزرگ»، بونویل برای آخرین بار نقش رابرت کراولی لرد گرانتهام را بازی می‌کند. وی در ۱۵ سال گذشته در این نقش بازی کرده و تحسین شده است. او در کنار دیگر بازیگران فیلم از جمله میشل داکری، لورا کارمایکل و جوآن فروگات، در فرش قرمز پر زرق و برق میدان لستر لندن شرکت کرد.

ورایتی هم نوشت: خارج از سینما اودئون لوکس تهیه‌کننده فیلم گرت نیم، موفقیت جهانی این سریال را مدیون ترکیب کاملاً بریتانیایی آنکه مجموعه‌ای از ساختار طبقاتی، درام خانوادگی، کمدی و عشق را دربرمی‌گیرد، دانست.

گرت نیم عنوان کرد: مهمترین چیز این است که امیدوارم طرفداران این فیلم را دوست داشته باشند و احساس کنند که این آخرین مرحله از کل ماجرا است. هیچ برنامه جدی برای ادامه فیلم وجود ندارد و البته باید پذیرفت در فضای امروزی که مالکیت معنوی تعیین کننده است چه کسی می‌داند چه پیش می‌آید؟

جولیان فلوز که تمام فیلمنامه‌های سریال و فیلم ها را نوشته، این سفر ۱۵ ساله را «دوره‌ای خارق‌العاده در زندگی ما» خواند و گفت که هرگز این دوره را فراموش نخواهد کرد و می‌داند هرگز تکرار هم نخواهد شد. او اذعان کرد که خداحافظی با کنتس مگی اسمیت «بسیار سخت» بود و او را نقطه مرکزی و نماد سریال خواند.

کارگردان فیلم یعنی سایمون کرتیس هم گفت که اولویتش گرامیداشت این گروه فوق‌العاده از شخصیت‌ها و بازیگران بوده و ابراز امیدواری کرد که این سریال هم مانند «سوپرانوها» یا «مردان دیوانه» برای همیشه زنده بماند.

میشل داکری که از سال ۲۰۱۰ نقش لیدی مری را بازی کرده هم خداحافظی را سخت خواند و افزود: احساس می‌کنم با مری بزرگ شدم … او همیشه بخشی از من خواهد بود.

لورا کارمایکل که در نقش لیدی ادیت به این فیلم نیز بازگشته، شخصیت خود را قوی و قدرتمند خواند و ابراز امیدواری کرد که اعتماد به نفس ادیت را همیشه داشته باشد.