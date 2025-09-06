برگزاری تحصن در برزیل علیه ارسال فولاد به رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از فعالان و حامیان فلسطین در اقدامی تحت عنوان «کارزار حمایت از فلسطین» علیه ارسال فولاد به رژیم صهیونیستی در مقابل ساختمان شورای شهر و بندر سانتوس برزیل تحصن کردند و اعتراض خود را نشان دادند.

معترضان با شعارهایی مانند «فولاد برای صلح، نه برای جنگ» و «کشتار در غزه را متوقف کنید» از مقامات شهری و بندری خواستار جلوگیری از ارسال این محموله‌ها شدند.

همچنین آنها تاکید کردند که این محموله‌های استراتژیک می‌تواند در صنایع نظامی رژیم صهیونیستی مورد استفاده قرار گیرد و به ادامه جنگ در غزه دامن بزند. این اعتراضات، بخشی از کمپین گسترده‌تری برای اعمال فشار بر شرکت‌ها و نهادهای مختلف در سراسر جهان برای قطع هرگونه همکاری اقتصادی با رژیم صهیونیستی است.