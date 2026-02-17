علیرضا لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرحهای نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و عید نوروز، اظهار داشت: این طرحها در دو مرحله از ۲۵ بهمن تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ و یکم فروردین تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ انجام میشود و هدف آن کاهش التهاب بازار و ایجاد اطمینان خاطر برای مردم است.
وی افزود: تمامی دستگاههای مسئول از جمله جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، بسیج اصناف، اتاق اصناف و دانشگاه علوم پزشکی در این طرحها همکاری خواهند داشت و تلاش میشود نظارتها بهصورت جامع و هماهنگ انجام شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه تصریح کرد: علاوه بر رسیدگی به تخلفات صنفی و اقتصادی، اولویت نظارتها بر کالاهای اساسی شامل گوشت، مرغ، لبنیات، حبوبات، تخممرغ، آرد و سایر کالاهای مورد نیاز مردم است تا تأمین و قیمت این کالاها به شکل منظم انجام شود.
لطفی ادامه داد: در این طرح، روزانه حداقل دو تیم نظارتی در مرکز استان و یک تیم در شهرستانها فعال هستند و تخلفات مهم مانند کمفروشی، احتکار، گرانفروشی و عدم صدور فاکتور در اولویت برخورد قرار دارند تا بازار به شکل شفاف مدیریت شود.
وی همچنین یادآور شد: رسیدگی به گزارشات سامانه ۱۳۵ تعزیرات از اهداف اصلی این طرح است و از کلیه شهروندان کرمانشاهی درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق تلفن ۱۳۵، سامانه اینترنتی www.tazirat135.ir یا شماره گویای ۱۲۴ سازمان صمت گزارش کنند تا نظارتها مؤثرتر و گستردهتر انجام شود.
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