وزن کوله پشتی نباید بیش از ۱۵ درصد وزن بدن دانش آموزان باشد

الهه میانه‌ساز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کوله‌پشتی وسیله‌ای رایج میان دانش‌آموزان است که به صورت روزانه استفاده می‌شود، اما در صورت نامناسب بودن ساختار، می‌تواند تهدیدی جدی برای سلامت آنان محسوب شود.

وی افزود: دردهای عضلانی، انحراف ستون فقرات و سایر عوارض جسمانی، از جمله مشکلاتی است که ممکن است بر اثر استفاده از کوله‌پشتی‌های غیراستاندارد ایجاد شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه تصریح کرد: والدین هنگام خرید کوله‌پشتی باید به ویژگی‌هایی مانند ارتفاع، عرض و نوع بندهای آن توجه داشته باشند و وسیله‌ای متناسب با قد و وزن دانش‌آموز انتخاب کنند.

وی گفت: وزن کوله‌پشتی نباید بیش از ۱۰ تا ۱۵ درصد وزن بدن دانش‌آموز باشد.

میانه‌ساز همچنین، به والدین توصیه کرد علاوه بر معیارهایی چون زیبایی و قیمت، سلامت فرزندان خود را در اولویت قرار دهند و از خرید کوله‌پشتی‌های نامناسب و سنگین خودداری کنند.

وی در خصوص کوله‌پشتی‌های چرخ‌دار نیز گفت: استفاده از این نوع کوله‌پشتی در شرایط خاص می‌تواند مفید باشد، اما در مواقعی که دانش‌آموز مجبور به بالا و پایین رفتن از پله‌هاست، ممکن است ایجاد مشکل کند.

متخصص طب فیزیکی و توان‌بخشی بر لزوم فرهنگ‌سازی برای انتخاب صحیح کوله‌پشتی تأکید و خاطرنشان کرد: آموزش والدین و دانش‌آموزان درباره اهمیت این موضوع، می‌تواند در پیشگیری از مشکلات جسمانی و ارتقای سلامت آنان نقش مؤثری داشته باشد.