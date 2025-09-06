وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری وارد شیراز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سیمایی‌صراف ظهر شنبه برای حضور در مراسم اجرای کنسرت ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در محوطه تاریخی تخت‌جمشید، با استقبال حسینعلی امیری استاندار فارس وارد فرودگاه شهید آیت الله دستغیب شیراز شد.

ارکستر فیلارمونیک ارمنستان به مناسبت صدمین سالگرد فعالیت خود، شامگاه شنبه ساعت ۱۹ در تخت‌جمشید برنامه اجرا خواهد کرد.

این کنسرت با حضور حدود یک هزار و ۵۰۰ تماشاگر داخلی و خارجی برگزار می‌شود و چندین رسانه و گروه رسانه‌ای بین‌المللی نیز این رویداد فرهنگی را پوشش می‌دهند.

پیش از این نیز سفرا و نمایندگان دیپلماتیک ۱۷ کشور و ژانا آندریاسیان وزیر آموزش، دانش، فرهنگ و ورزش ارمنستان برای حضور در این مراسم وارد شیراز شده بودند.