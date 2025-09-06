  1. استانها
اجرای ارکستر ملی ارمنستان در تخت جمشید

مرودشت- ارکستر ملی ارمنستان با حضور گسترده مردم در تخت جمشید به اجرای برنامه پرداخت.

