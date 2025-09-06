https://mehrnews.com/x38XhR ۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۱۶ کد خبر 6581819 استانها فارس استانها فارس ۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۱۶ اجرای ارکستر ملی ارمنستان در تخت جمشید مرودشت- ارکستر ملی ارمنستان با حضور گسترده مردم در تخت جمشید به اجرای برنامه پرداخت. دریافت 9 MB کد خبر 6581819 کپی شد مطالب مرتبط وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری وارد شیراز شد «سومین حرم اهل بیت(ع)» میزبان شادپیمایی و جشنهای میلاد پیامبر(ص) رحمتی: خبرنگاران از حمایت کافی و قوانین مناسب بیبهرهاند هنر فارس؛ حامی ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی جاده دسترسی محور تاریخی نقش رستم به نقش رجب بهسازی میشود برچسبها ارمنستان تخت جمشید کنسرت موسیقی
