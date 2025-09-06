به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی اعلام کرد: در نشست مشترک کمیسیون اجتماعی مجلس با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که با حضور علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، جمع‌بندی مثبتی در خصوص رسیدن به تفاهم و فهم مشترک بین دولت و مجلس درباره طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت حاصل شد.

گودرزی افزود: در این جلسه مقرر شد سازمان اداری و استخدامی کشور برنامه‌ای جهت تبدیل وضعیت کارکنان و تعیین تکلیف شرکت‌های طرف قرارداد دولت تهیه کرده و برای تصویب به هیئت دولت ارائه دهد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت این اقدام، گفت: تدوین این برنامه گامی مهم در مسیر تحقق عدالت استخدامی، ارتقای بهره‌وری در نظام اداری کشور و رفع دغدغه‌های کارکنان شرکتی و قراردادی خواهد بود.