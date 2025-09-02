به گزارش خبرنگار مهر، محسن زنگنه اعلام کرد: امروز جلسهای به ریاست علی نیکزاد، نایب رئیس اول مجلس و با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی برای بررسی نظامات اداری و استخدامی کشور برگزار میشود.
وی ادامه داد: این جلسه از ساعت ۱۳ تا ۱۵ خواهد بود و محور آن بحث «تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی» و بررسی قراردادهای مختلف حوزه استخدامی در دستگاهها و شرکتهای دولتی است، چرا که اکنون شاهد انواع و اقسام قراردادهای استخدامی در دستگاهها و سازمانها هستیم که باعث بیعدالتی و در نتیجه کاهش بهرهوری نیروی انسانی شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: انواع قراردادهای استخدامی شامل استخدام رسمی، پیمانی، کار معین، خرید خدمت و شرکتی است که موجب نااطمینانی از آینده شغلی شده و حتی برخلاف تصور، هزینههای دولت را هم کاهش نمیدهد چرا که در این میان واسطهها و شرکتهایی که معمولاً مدیران عامل یا اعضای هیئتمدیره آنها ارتباطاتی با دستگاهها و سازمانها دارند، نقش دارند و این مسئله نارضایتیهای گستردهای را در میان کارکنان ایجاد کرده است.
