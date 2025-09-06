دریافت 11 MB کد خبر 6581855 https://mehrnews.com/x38XjB ۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۳۱ کد خبر 6581855 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۳۱ سود سهام عدالت ظرف دو یا سه هفته آینده پرداخت میشود رئیس سازمان بورس در گفتوگوی ویژه خبری اعلام کرد: سود سهام عدالت ظرف دو، سه هفته آینده پرداخت میشود. کپی شد مطالب مرتبط بازگشایی سهام عدالت در مراحل پایانی است؛ افزایش معاملات در دوره پساجنگ نقش تعاونی ها در کاهش فقر نخستین هدف اقتصاد پیشرفت همراه با عدالت است برچسبها بورس سهام عدالت سود سهام عدالت سازمان بورس و اوراق بهادار
