۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۳۱

سود سهام عدالت ظرف دو یا سه هفته آینده پرداخت می‌شود

رئیس سازمان بورس در گفت‌وگوی ویژه خبری اعلام کرد: سود سهام عدالت ظرف دو، سه هفته آینده پرداخت می‌شود.

