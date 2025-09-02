نخستین هدف اقتصاد پیشرفت همراه با عدالت است

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ دومین همایش بینالمللی اقتصاد تعاون ایران در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما در حال برگزاری است.
سید شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این مراسم با اشاره به نامگذاری سال جاری میلادی به عنوان سال جهانی تعاون اظهار کرد: در نظام حقوقی و سیاسی ایران سیاستهای کلی نقش کلیدی دارد و اگر بناست حرکت تکمیلی تعاون را دنبال کنیم باید به سیاستهای ابلاغی رهبری و برنامه هفتم رجوع کنیم.
وی گفت: در سیاستها از نظر جایگاه تعاون خلائی نداریم اما باید تحقیق کنیم تا نقش تعاون در اقتصاد ایران را بهتر درک کنیم. برنامه هفتم میگوید اولین هدف اقتصاد پیشرفت همراه با عدالت است و یکی از بهترین مدلها در این مسیر تعاونیها هستند.
وی با اشاره به عقب ماندگی در تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد اظهار کرد: برای جبران این نقص باید در سالهای آتی رشد دو رقمی داشته باشیم. از سوی دیگر بهره وری نیز در حد مورد نظر محقق نشده و باید تلاش کرد به این اهداف دست یابیم.
این نماینده خانه ملت تصریح کرد: اگر قرار است تعاونیها نقش آفرینی داشته باشند باید به بندهای برنامه هفتم و آنچه درباره اقتصاد پیشران آمده توجه داشته باشیم.
حسینی افزود: در طرحهای پیشران نیز امروز طرح چشمگیری نداریم. نمونههایی از تعاونیهای موفق در برخی استانها داشتهایم اما وقتی دولت هم تاکید دارد به برنامه هفتم لازم است در همین راستا گام برداریم و از ظرفیتهای بخش تعاون بهره گیری کنیم.
وی اظهار کرد: در سالهای اخیر تخصیص حقوقی بسیار خوبی به دنبال اجرای برنامه هفتم داشتیم. اتفاقات خوبی در این زمینه افتاده که سهم تعاون در اقتصاد ایران کمتر از ۱۰ درصد و هدف گذاری ۲۵ درصد است.
وی اضافه کرد: اشتغال نیز کمتر از ۱۰ درصد است درحالی که باید ۲۰ درصد باشد.
این نماینده مجلس همچنین متذکر شد: در دو دهه گذشته در دنیا به عنوان یک چالش مطرح شد که اکنون موسسان تعاونیها میتوانند بیش از ۴۹ درصد سهام را واگذار کنند و بیش از ۳۵ درصد در مدیریت سهم ندارند.
نظر شما