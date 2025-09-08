  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۴۷

پیامک‌های واریز سود سهام عدالت جعلی است؛ مراقب کلاهبرداران باشید

پیامک‌های واریز سود سهام عدالت جعلی است؛ مراقب کلاهبرداران باشید

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار به سهامداران عدالت هشدار داد فریب کلاهبرداران مجازی و سایبری در خصوص واریز سود سهام عدالت را نخورند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در خصوص شایعاتی همانند افزایش مبلغ سود و زمان توزیع سود سهام عدالت اعلام کرد: میزان سود سهام عدالت و زمان توزیع آن پس از واریز مبالغ از سوی شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت و محاسبه آن مشخص خواهد شد و مشمولان تحت تأثیر فضاسازی کلاهبرداران مجازی و سایبری قرار نگیرند.

فریب شگردهای کلاهبرداران را نخورید

در ادامه اطلاعیه آمده است: مشمولان سهام عدالت باید مراقب پیامک‌های جعلی باشند و نه فقط در مورد سود سهام عدالت، بلکه برای هیچ یک از خدمات سهام عدالت هیچ پیامک، لینک و پیوندی برای افراد ارسال نخواهد شد و تماسی با سهامداران عدالت هم گرفته نمی‌شود و سهامداران باید هوشیار باشند و از کلیک روی لینک‌های ناشناس یا ارائه اطلاعات شخصی به افراد مشکوک خودداری کنند و مبنا را بر این بگذارند که هر لینک، پیامک، تماس و … در خصوص سهام عدالت دریافت می‌شود، جعلی و آلوده است.

اطلاع‌رسانی از منابع رسمی خبری

بر این اساس مشمولان سهام عدالت هرگونه خبر در خصوص زمان و نحوه واریز سود سهام عدالت را می‌بایست تنها از طریق سایت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به نشانی www.csdiran.ir و منابع خبری رسمی پیگیری کنند.

روش‌های دریافت سود سهام عدالت

آن دسته از مشمولان سهام عدالت که تاکنون به منظور دریافت سود سهام عدالت اقدام نکرده‌اند، می‌توانند با ثبت نام و احراز هویت درسامانه جامع اطلاعات مشتریان www.Sejam.ir و یا درج شماره شبای معتبر در سایت Sahamedalat.ir نسبت به انجام امر مذکور اقدام کنند.

۶ دلیل دریافت نکردن سود سهام عدالت

همچنین براساس اعلام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از جمله دلایل دریافت نکردن سود عدالت می‌توان به شش مورد «درج شماره شبای نادرست، حساب بانکی مشترک، راکد بودن حساب، حساب بلندمدت، حساب بانکی مسدود و داشتن حساب ارزی» اشاره کرد.

سمات به دنبال تفکر تضمین امنیت و کارآمدی بازار اوراق بهادار ایران از طریق توسعه و بهینه سازی ساز و کار تسویه معاملات اوراق بهادار با رعایت قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است.

