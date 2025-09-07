به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، خانواده‌های اسرای صهیونیست در غزه با صدور بیانیه‌ای، از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اشغالگر، خواسته‌اند تا با پذیرش پیشنهاد آتش‌بس، به جنگ پایان دهد و اسرای دربند را بازگرداند.

این خانواده‌ها مصرانه از نتانیاهو خواسته‌اند تا بلافاصله تیمی را برای مذاکره در راستای پایان دادن به جنگ و بازگرداندن اسرا به غزه اعزام کند.

در این بیانیه، به پاسخ مثبت حماس به طرح میانجی‌ها اشاره شده و از عدم واکنش و پاسخی درخور از سوی نتانیاهو به این پیشنهاد انتقاد شده است.

در پایان، خانواده‌های اسرا از رژیم صهیونیستی خواسته‌اند تا توافقی را که حماس با آن موافقت کرده است، بپذیرد.

این بیانیه در حالی منتشر می‌شود که مذاکرات غیرمستقیم میان رژیم صهیونیستی و حماس با میانجی‌گری قطر و مصر برای دستیابی به آتش‌بس و تبادل اسرا ادامه دارد. خانواده‌های اسرا با افزایش فشار بر نتانیاهو، خواستار رسیدن به توافقی هستند که به این وضعیت انسانی پایان دهد.