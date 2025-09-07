به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه آلمانی بیلد گزارش داد که تحقیقات صورت گرفته در این کشور بیانگر آن است که یعقوب بری رئیس اسبق سرویس شاباک رژیم صهیونیستی در پرونده جنجالی ربایش کودکان در آلمان دست داشته است.

بر اساس این گزارش، بری در پرونده ربایش ۲ کودک وابسته به وارث رستوران‌های زنجیره‌ای مشهور بلک هاوس در آلمان دست داشته است.

کریستینا وارث این رستوران‌ها از یک شرکت جاسوسی رژیم صهیونیستی برای اجرای این عملیات و ربایش کودکان از پدرشان که مقیم دانمارک بوده در سال ۲۰۲۴ کمک گرفته بود.

در روند دادگاهی در هامبورگ مشخص شد که شرکت مذکور در برگیرنده سه افسر سابق موساد بوده است.

یعقوب بری رئیس سرویس اطلاعات داخلی رژیم صهیونیستی موسوم به شاباک از سال ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۵ بوده است.